BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Giresunspor yenilgisi sonrası flaş Sergen Yalçın iddiası!
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Giresunspor'u konuk etti ve sahadan 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Mücadele sonrası siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın istifayla ilgili konuşurken, "Başkanla oturup durum değerlendirmesi yapacağız." ifadelerini kullanmıştı. Başkan Ahmet Nur Çebi ise "Sergen Yalçın'ı dinledikten sonra gereken neyse onu yaparız. Eğer haklı gerekçeleri varsa, söyleyecek bir şeyimiz yok." şeklinde konuşmuştu. Beşiktaş'taki son durum hakkında Sinan Engin flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceği hakkında Sinan Engin flaş açıklamalar yaptı. İşte ayrıntılar...
SİSTEM BEŞİKTAŞ'I İSTEMİYOR
Sistem Beşiktaş'ın üst üste iki kez şampiyon olmasını istemiyor. Hüseyin Göçek bugün Beşiktaş maçına bilhassa atanmıştır.
KÖR MÜSÜNÜZ?
Bu sistemde Beşiktaş'ta yöneticilik yapamam sürekli 6 ay ceza alırım. Böyle penaltı olur mu? Kör müsünüz? Vida'nın pozisyonunda nerdeydiniz? Bu kadar basit penaltı verilmez. VAR'cılar? Hüseyin Göçek kötü hakem bilmiyor futbolu.
PJANIC KENDİNE GEL!
Miralem Pjanic, Zorlu'da daha hızlı yürüyor. Barcelona'da Juventus'ta oynadın, nasıl oynuyorsun? Beşiktaş taraftarı çok sever ama sonra da çok sever! Bir adam eksilt, bir şey yap!
GOL MAKİNESİYDİ!
Michy Batshuayi gol makinesi olarak aldın, ortada yok! Lig bitiyor, ne zaman hazır olacaksın? Hepsi parasına bakıyor! Yazık!
HER SENE HOCA MI DEĞİŞİR?
Şampiyon olamadığın her sene hoca mı değiştireceksin. 10 kişi de kalsa Beşiktaş içeride 4-0 yenilmez.
SERGEN YALÇIN BİTİRMİŞ!
Benim tanıdığım Sergen Yalçın kafasında bitirmiş, istifa etmiş. Bugünkü konuşmaları duyan Ahmet Nur Cebi yarın istifayı kabul eder.
KENDİNİ EZDİRMEZ!
Muhtemelen Sergen Yalçın dönemi sona erer. Sergen Yalçın kendini ezdirmez.
SERGEN YALÇIN BIRAKIR
Ahmet Nur Çebi 'Hocamızla devam edeceğiz, istifasını kabul etmeyiz' diyebilirdi. Sergen Yalçın bu açıklamaları duyduktan sonra bırakır.
"DÜZELECEĞİZ" DERSE...
Sergen Yalçın, Ahmet Nur Çebi'ye 'Düzeleceğiz' derse, başkan da 'Dün akşam neden öyle konuştun?' diye cevap verir.
SÖZLERİNDEN HABERİ VAR
Ahmet Nur Çebi'nin Sergen Yalçın'ın açıklamalarından haberi var. Hoca 'Bir çıkış yolu görmüyuorum' diyor. Başkan ise 'Şampiyon olacağız' diyor.
SERGEN HOCA DÖNEMİ BİTECEK!
Çok üzülerek söylüyorum, Sergen Yalçın dönemi Beşiktaş'ta yarın itibariyle bitecek.
ELEKTRİKLER KESİLMİŞ
Sergen Yalçın ile elektrikler kesilmiş. İnşallah yanılırım ve devam ederler. Ancak hoca şampiyonluğa inanmıyor, başkan inanıyor. Nasıl olacak? Olmaz.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi