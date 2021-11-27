28 Kasım 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Giresunspor yenilgisi sonrası flaş Sergen Yalçın iddiası!

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Giresunspor'u konuk etti ve sahadan 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Mücadele sonrası siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın istifayla ilgili konuşurken, "Başkanla oturup durum değerlendirmesi yapacağız." ifadelerini kullanmıştı. Başkan Ahmet Nur Çebi ise "Sergen Yalçın'ı dinledikten sonra gereken neyse onu yaparız. Eğer haklı gerekçeleri varsa, söyleyecek bir şeyimiz yok." şeklinde konuşmuştu. Beşiktaş'taki son durum hakkında Sinan Engin flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Giresunspor yenilgisi sonrası flaş Sergen Yalçın iddiası!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 28.11.2021

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceği hakkında Sinan Engin flaş açıklamalar yaptı. İşte ayrıntılar...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Giresunspor yenilgisi sonrası flaş Sergen Yalçın iddiası!

SİSTEM BEŞİKTAŞ'I İSTEMİYOR

Sistem Beşiktaş'ın üst üste iki kez şampiyon olmasını istemiyor. Hüseyin Göçek bugün Beşiktaş maçına bilhassa atanmıştır.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Giresunspor yenilgisi sonrası flaş Sergen Yalçın iddiası!

KÖR MÜSÜNÜZ?

Bu sistemde Beşiktaş'ta yöneticilik yapamam sürekli 6 ay ceza alırım. Böyle penaltı olur mu? Kör müsünüz? Vida'nın pozisyonunda nerdeydiniz? Bu kadar basit penaltı verilmez. VAR'cılar? Hüseyin Göçek kötü hakem bilmiyor futbolu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Giresunspor yenilgisi sonrası flaş Sergen Yalçın iddiası!

PJANIC KENDİNE GEL!

Miralem Pjanic, Zorlu'da daha hızlı yürüyor. Barcelona'da Juventus'ta oynadın, nasıl oynuyorsun? Beşiktaş taraftarı çok sever ama sonra da çok sever! Bir adam eksilt, bir şey yap!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Giresunspor yenilgisi sonrası flaş Sergen Yalçın iddiası!

GOL MAKİNESİYDİ!

Michy Batshuayi gol makinesi olarak aldın, ortada yok! Lig bitiyor, ne zaman hazır olacaksın? Hepsi parasına bakıyor! Yazık!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Giresunspor yenilgisi sonrası flaş Sergen Yalçın iddiası!

HER SENE HOCA MI DEĞİŞİR?

Şampiyon olamadığın her sene hoca mı değiştireceksin. 10 kişi de kalsa Beşiktaş içeride 4-0 yenilmez.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Giresunspor yenilgisi sonrası flaş Sergen Yalçın iddiası!

SERGEN YALÇIN BİTİRMİŞ!

Benim tanıdığım Sergen Yalçın kafasında bitirmiş, istifa etmiş. Bugünkü konuşmaları duyan Ahmet Nur Cebi yarın istifayı kabul eder.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Giresunspor yenilgisi sonrası flaş Sergen Yalçın iddiası!

KENDİNİ EZDİRMEZ!

Muhtemelen Sergen Yalçın dönemi sona erer. Sergen Yalçın kendini ezdirmez.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Giresunspor yenilgisi sonrası flaş Sergen Yalçın iddiası!

SERGEN YALÇIN BIRAKIR

Ahmet Nur Çebi 'Hocamızla devam edeceğiz, istifasını kabul etmeyiz' diyebilirdi. Sergen Yalçın bu açıklamaları duyduktan sonra bırakır.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Giresunspor yenilgisi sonrası flaş Sergen Yalçın iddiası!

"DÜZELECEĞİZ" DERSE...

Sergen Yalçın, Ahmet Nur Çebi'ye 'Düzeleceğiz' derse, başkan da 'Dün akşam neden öyle konuştun?' diye cevap verir.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Giresunspor yenilgisi sonrası flaş Sergen Yalçın iddiası!

SÖZLERİNDEN HABERİ VAR

Ahmet Nur Çebi'nin Sergen Yalçın'ın açıklamalarından haberi var. Hoca 'Bir çıkış yolu görmüyuorum' diyor. Başkan ise 'Şampiyon olacağız' diyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Giresunspor yenilgisi sonrası flaş Sergen Yalçın iddiası!

SERGEN HOCA DÖNEMİ BİTECEK!

Çok üzülerek söylüyorum, Sergen Yalçın dönemi Beşiktaş'ta yarın itibariyle bitecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Giresunspor yenilgisi sonrası flaş Sergen Yalçın iddiası!

ELEKTRİKLER KESİLMİŞ

Sergen Yalçın ile elektrikler kesilmiş. İnşallah yanılırım ve devam ederler. Ancak hoca şampiyonluğa inanmıyor, başkan inanıyor. Nasıl olacak? Olmaz.

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