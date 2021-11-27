BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Cyle Larin’den sözleşme görüşmelerinde flaş talep!

NECİP VE N'KOUDOU GÖREVE

Siyah-beyazlı teknik adamın Necip'i stoperde ve N'Koudou'yu ise son taktik idmanlarda sol kanatta görevlendirdiği belirtildi. Takımda az forma şansı bulun futbolcularını, önümüzdeki zorlu sürece hazır tutmak isteyen Yalçın'ın bu nedenle, çift kale maçların bazı bölümlerinde bu tür değişiklikler yaptığı bildirildi. Deneyimli teknik adamın ayrıca Giresun maçı öncesi son konuşmasında "Bu maç bizim çıkış maçımız olsun. Hepimizin tek ihtiyacı bir galibiyet" dediği ortaya çıktı.