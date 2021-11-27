BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Cyle Larin'den sözleşme görüşmelerinde flaş talep!
Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Cyle Larin'in geleceği merak konusu. Siyah beyazlıların yeni sözleşme imzalamak istediği Cyle Larin, flaş bir talepte bulundu. Kanadalı forvet, Rachid Ghezzal ile aynı maaşı istedi. İşte ayrıntılar...
Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir türlü istenilen düzeyde performans sergileyemeyen Beşiktaş'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlıların tecrübeli futbolcuyla yeni sözleşme imzalamak için tesislerde bir görüşme gerçekleştirildiği öğrenildi İşte Beşiktaş'ın yeni transferleri...
14 MAÇTIR KALESİNİ GOLE KAPATAMADI
UEFA Şampiyonlar Ligi ve Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden siyah-beyazlılar, şampiyon unvanıyla başladığı sezonda son haflarada oldukça kötü bir performans sergiledi. Yeni Malatyaspor'la 11 Ağustos'ta oynanan maçtan sonra tüm karşılaşmalarda kalesinde en az 1 gol gören Beşiktaş'ta kalesini gole kapatamama serisi 14 maça yükseldi. Siyah-beyazlılar; Süper Lig'de 9, Şampiyonlar Ligi'nde de oynadığı son 5 resmi mücadelede kalesini gole kapatamadı.
TAKTİKSEL DEĞİŞİME GİDİLECEK
Üst üste aldığı mağlubiyetlerle, tarihin en kötü sezon başlangıçlarından birini yapan Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın Ajax maçı öncesinde yaptığı değişiklikler gibi, bugünkü Giresunspor maçı öncesinde de bazı taktiksel değişiklikleri denediği öğrenildi.
NECİP VE N'KOUDOU GÖREVE
Siyah-beyazlı teknik adamın Necip'i stoperde ve N'Koudou'yu ise son taktik idmanlarda sol kanatta görevlendirdiği belirtildi. Takımda az forma şansı bulun futbolcularını, önümüzdeki zorlu sürece hazır tutmak isteyen Yalçın'ın bu nedenle, çift kale maçların bazı bölümlerinde bu tür değişiklikler yaptığı bildirildi. Deneyimli teknik adamın ayrıca Giresun maçı öncesi son konuşmasında "Bu maç bizim çıkış maçımız olsun. Hepimizin tek ihtiyacı bir galibiyet" dediği ortaya çıktı.
LARIN'İN MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ
Beşiktaş'ın iç transferde, bir an önce sözleşmesini uzatmak istediği isimlerden biri olan Cyle Larin için, siyah-beyazlı yönetim oyuncunun menajeriyle bir araya geldi.
ŞARTLARINDA ISRAR ETTİ
Daha önce yapılan görüşmelerden bir türlü sonuç alamayan Beşiktaşlı idareciler, Rachid Ghezzal'in aldığı parayı istemesi nedeniyle Kanadalı oyuncuyla el sıkışamamıştı. Ajax maçını seyrettikten sonra önceki gün yönetim ile masaya oturan siyah-beyazlı oyuncunun menajeri yine aynı şartları masaya sürdü.
PERFORMANS BAZLI SÖZLEŞME ÖNERİSİ
Larin ile üç senelik sözleşme uzatmak isteyen ve bu oyuncunun performansından memnun kalan yönetim ise, karşı tarafın istediği paranın tamamını garanti olarak vermek yerine performans ve bonuslara dayalı bir sözleşmeyi masaya sürmek istiyor.
YÖNETİM SICAK BAKMIYOR
Ghezzal'e 2 milyon 250 bin euro garanti para veren ve bunun yanında bonuslar da ödeyecek olan yönetimin, kurdaki dalgalanmalar nedeniyle, Kanadalı oyuncuya bu kadar yüksek garanti para vermeye soğuk baktığı ortaya çıktı.
TAVİZ VERİLMEYECEK
Ghezzal ile sözleşme imzalandığı dönemdeki kur dalgalanmalarının bu kadar kırılgan olmadığını Larin'in menajerine ileterek, Beşiktaş'ın maddi menfatlerine uygun bir sözleşme imzalamak isteyen yönetim, pazarlıklarda son noktayı koymasa da bundan sonraki görüşmeleri de bu anlayışla sürdürmeye çalışacak.
5 GOL VE 1 ASİST ÜRETTİ
Beşiktaş formasıyla bu sezon 14 resmi mücadeleye çıkan Cyle Larin toplamda 946 dakika şans buldu. Kanadalı hücumcu bu süreçte rakip fileleri 5 kez havalandırdı. Larin aynı zaman diliminde 1 asist yaptı.
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