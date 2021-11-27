İşte Mert Günok'un son durumu! Beşiktaş Giresunspor maçında sakatlanmıştı
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Giresunspor karşı karşıya gelirken, mücadelenin son anlarında siyah-beyazlılarda Mert Günok sakatlanarak kenara gelmişti. Deneyimli kaleci ambulansla hastaneye kaldırıldı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Süper Lig'in 14'üncü haftasında Beşiktaş sahasında GZT Giresunspor'a 4-0 mağlup oldu.
Siyah-beyazlı ekipte, tecrübeli file bekçisi Mert Günok, konuk ekibin 4'üncü golü öncesinde pozisyon almaya çalışırken çime takılıp yerde kaldı. Mert Günok'un yerde kalmasının ardından Champness topu boş ağlara gönderdi ve skoru 4-0'a getirdi.
Dizi döndüğü öğrenilen Mert Günok, pozisyon sonrasında oyuna devam edemedi ve oyun alanını sedyeyle terk etti. Mert Günok ilk müdahalelerin ardından stattan ambulansla ayrılmak zorunda kaldı. Mert'in tedavisi hastanede devam edecek.
SERGEN YALÇIN: HERHALDE ÇAPRAZ BAĞLARI GİTTİ
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın mücadele sonrası yayıncı kuruluş mikrofonuna açıklamalarda bulunurken Mert Günok'un son durumu hakkında da konuştu. Yalçın, ambulansla hastaneye kaldırılan siyah beyazlı file bekçisinin sakatlığı ile ilgili olarak "Herhalde çapraz bağları gitti" ifadelerini kullandı.
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