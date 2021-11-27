Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın sözleri! "Gereken neyse yaparız"
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlıların Giresunspor'a 4-0 mağlup olduğu karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Çebi, "Aldığımız sonuç bizi ve camiayı son derece üzmüştür. Bu akşam buraya gelen taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Bize inandıkları ve inanmaya devam edecekleri için. Bu sorunların hepsini çözmeye hazır olduğumuzu camiaya söyleme ihtiyacı duyuyorum" dedi. Çebi, Sergen Yalçın'ın, 'Başkan ile oturup konuşacağız' sözleri sonrasında "Sergen Yalçın'ı dinledikten sonra gereken neyse onu yaparız. Eğer haklı gerekçeleri varsa, söyleyecek bir şeyimiz yok. Ayağa kalkıp yolumuza devam edecek bir anlayış görebilirsem ben onunla yola devam etmeyi tercih ederim" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlıların Giresunspor'a 4-0 mağlup olduğu karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu
İŞTE ÇEBİ'NİN SÖZLERİ:
"Hoş olmayan bir gece geçiriyoruz. Aldığımız sonuç bizi ve camiayı son derece üzmüştür. Bu akşam buraya gelen taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Bize inandıkları ve inanmaya devam edecekleri için."
"Geçen sene bu kadroyla, bu teknik ekiple, bu yönetimle nereden nereye geldiğimiz biliniyor. Bu senenin şampiyonu Beşiktaş olacaktır. Herkese garip gelebilir. Biz nereden düştüysek, oradan kalkarız."
"Bu sorunların hepsini çözmeye hazır olduğumuzu camiaya söyleme ihtiyacı duyuyorum."
"Hakemlerle ilgili bitmek bilmeyen bir çile var ortada. Gerekli yerlerde, gerekli şekillerde tepkimizi yerine getirdik. MHK başkanının değiştiğini biliyoruz. Sonuçta gördüm ki, MHK başkanınının değişmesi yetmemiş."
"Atamaları yapanlar aynı kafada. TFF'ye buradan sesleniyorum, MHK'ye de. Bize söz verdiniz, düzelteceğiz dediniz ama düzeltemediniz. Ya beceremediniz ya niyetiniz kötü. Gerekeni yapın, yapamıyorsanız size vermiş olduğumuz hoş görü bu gece bitmiştir."
"Eğer çeteyseniz, çete olduğunuzu ortaya koyacağız. Örgütlü bir iş yapıyorsanız, bunu da ortaya koyacağız. Ya da bunu düzelteceksiniz."
"Biz nerelerden, ne sıkıntıları yaşamış kulübüz. Çileli bir pandemi dönemi ve Beşiktaş'tan bir şey olmaz diyenlere rağmen bu takım şampiyon olmuştur, yine olacaktır. Kimse tereddüt etmesin. Camiadan bize güvenmelerini istirham ediyorum."
"Sergen Yalçın'ı dinledikten sonra gereken neyse onu yaparız."
"Eğer haklı gerekçeleri varsa, söyleyecek bir şeyimiz yok. Ayağa kalkıp yolumuza devam edecek bir anlayış görebilirsem ben onunla yola devam etmeyi tercih ederim."
"B planını bu saate kadar düşünmedik. Bu tür şeyler olağanüstü durumlardır, olağanüstü durumlarda olağanüstü kararlar alınabilir."
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