BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'da beklenmedik ayrılık! Domagoj Vida bedelsiz gidebilir
Ocak 2018'de transfer edilen Domagoj Vida, siyah-beyazlıların kazandığı şampiyonluklarda büyük pay sahibi olmuştu. Kadroda en çok kazanan isimlerin başında gelen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek Hırvat yıldızın takımdan ayrılması gündeme gelirken, Ligue 1 ekiplerinden Saint-Etienne'nin talip olduğu belirtildi. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Bu sezon Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları elde edemeyen Beşiktaş, gözünü ara transfere çevirmişti. Ancak siyah beyazlılarda ocak ayında beklenmedik bir ayrılık yaşanabilir.
Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Domagoj Vida ve Cyle Larin ile anlaşma zemini arayan siyah beyazlılara, Hırvat yıldızı ile ilgili Fransa'dan kötü haber geldi.
fotomac.com.tr'nin Fransız basınından derlediği habere göre; mali sorunları bulunan Saint Etienne, transfer pazarındaki serbest futbolcular için girişimlere başladı. Yaz transfer döneminde sadece Liverpool'dan Ignacio Ramirez'i kiralayabilen ASSE, deneyimli ve bonservissiz isimleri takıma katarak küme düşmekten kurtulmak istiyor.
Bu sezon 14 maçta yediği 28 golle savunma anlamında oldukça kötü bir grafik çizen St Etienne, Harold Moukoudi ve Saidou Sow'u ocak ayında Afrika Uluslar Kupası'na gönderecek. Yeşil beyazlılar bu doğrultuda Domagoj Vida'yı takibe aldı.
KARTAL BEDELSİZ GÖNDERMEK İSTEMİYOR!
2017-18 yılının devre arasında Dinamo Kiev'den bedelsiz olarak Beşiktaş'a transfer olan Vida'nın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Kartal, takımın en çok kazanan isimlerinden birisi olmasına rağmen Hırvat stoperi bedelsiz bırakmak istemiyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi