BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'da beklenmedik ayrılık! Domagoj Vida bedelsiz gidebilir

Ocak 2018'de transfer edilen Domagoj Vida, siyah-beyazlıların kazandığı şampiyonluklarda büyük pay sahibi olmuştu. Kadroda en çok kazanan isimlerin başında gelen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek Hırvat yıldızın takımdan ayrılması gündeme gelirken, Ligue 1 ekiplerinden Saint-Etienne'nin talip olduğu belirtildi. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Bu sezon Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları elde edemeyen Beşiktaş, gözünü ara transfere çevirmişti. Ancak siyah beyazlılarda ocak ayında beklenmedik bir ayrılık yaşanabilir.

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Domagoj Vida ve Cyle Larin ile anlaşma zemini arayan siyah beyazlılara, Hırvat yıldızı ile ilgili Fransa'dan kötü haber geldi.

fotomac.com.tr'nin Fransız basınından derlediği habere göre; mali sorunları bulunan Saint Etienne, transfer pazarındaki serbest futbolcular için girişimlere başladı. Yaz transfer döneminde sadece Liverpool'dan Ignacio Ramirez'i kiralayabilen ASSE, deneyimli ve bonservissiz isimleri takıma katarak küme düşmekten kurtulmak istiyor.

Bu sezon 14 maçta yediği 28 golle savunma anlamında oldukça kötü bir grafik çizen St Etienne, Harold Moukoudi ve Saidou Sow'u ocak ayında Afrika Uluslar Kupası'na gönderecek. Yeşil beyazlılar bu doğrultuda Domagoj Vida'yı takibe aldı.



KARTAL BEDELSİZ GÖNDERMEK İSTEMİYOR!

2017-18 yılının devre arasında Dinamo Kiev'den bedelsiz olarak Beşiktaş'a transfer olan Vida'nın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Kartal, takımın en çok kazanan isimlerinden birisi olmasına rağmen Hırvat stoperi bedelsiz bırakmak istemiyor.

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