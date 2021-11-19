BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş kafilesi Antalya’da!
Süper Lig'de 20 Kasım Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Antalya’nın Gazipaşa ilçesine geldi. Beşiktaş kafilesini havalimanında bir grup taraftar karşıladı. Pandemi önlemleri kapsamında taraftarın futbolcularla temasına izin verilmedi. Beşiktaş kafilesi takım otobüsüne binerek maçın oynanacağı Alanya ilçesine doğru hareket etti. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'de 20 Kasım Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Antalya'nın Gazipaşa ilçesine geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor ile mücadele edecek olan Beşiktaş kafilesini taşıyan uçak, saat 17.15'te Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na iniş yaptı.
Beşiktaş kafilesini havalimanında bir grup taraftar karşıladı. Pandemi önlemleri kapsamında taraftarın futbolcularla temasına izin verilmedi. Beşiktaş kafilesi takım otobüsüne binerek maçın oynanacağı Alanya ilçesine doğru hareket etti.
Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş, 20 Kasım saat 19.00'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşılaşacak.
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