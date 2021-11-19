19 Kasım 2021, Cuma
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Birbirlerine uzaktan uzağa karşılıklı göndermede bulunan Orman ve Çebi'nin toplantıda yüz yüze hesaplaşması bekleniyor.
Başkan Çebi'nin göreve gelmesinin ardından hazırlattığı son 10 yıla yönelik incelemeleri kapsayan KPMG raporlarının ise aralık ayındaki mali ve idari genel kurulda açıklanacağı öğrenildi
Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve Fikret Orman bir araya gelecek
Süper Lig'de bu sezon istediği gibi sonuçlar alamayan Beşiktaş'ta saha sonuçlarıyla birlikte gözler 2021 yılı 3. olağan divan kurulu toplantısında olacak. Siyah-beyazlılarda 2 yıl aranın ardından Fikret Orman ve Ahmet Nur Çebi ilk bir araya gelecek. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)
Beşiktaş'ta 20 Ekim 2019'da yapılan başkanlık seçimiyle 7.5 yıllık görev süresi sona eren Fikret Orman, cumartesi günü yapılacak 2021 yılı 3. olağan divan kurulu toplantısına katılacak. Mevcut başkan Ahmet Nur Çebi, iki yıl aradan sonra Vodofone Park'a gelecek olan selefine özellikle ekonomi konularında ağır eleştirilerde bulunmuştu.
Birbirlerine uzaktan uzağa karşılıklı göndermede bulunan Orman ve Çebi'nin toplantıda yüz yüze hesaplaşması bekleniyor.
Başkan Çebi'nin göreve gelmesinin ardından hazırlattığı son 10 yıla yönelik incelemeleri kapsayan KPMG raporlarının ise aralık ayındaki mali ve idari genel kurulda açıklanacağı öğrenildi
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