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BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta sakatlık şoku! N'Koudou...

Beşiktaş’ta sakatlık şoku! Sahayı sedyeyle terk etti
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 Giriş Tarihi: 03.12.2021

Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa deplasmanına konuk olan Beşiktaş'ta Georges-Kevin N'Koudou, uzatma anlarında sakatlanarak sahayı sedyeyle terk etti.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu.

1-1 biten karşılaşmanın son dakikalarında şok bir sakatlık yaşandı.

Mücadelenin 67. dakikasında Cyle Larin'in yerine oyuna dahil olan Kevin N'Koudou, 90+3. dakikada Kasımpaşalı Travnik'in müdahalesi sonrası yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

Saha kenarında gözyaşlarına hakim olamayan Fransız futbolcu sedye ile soyunma odasına götürüldü.

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