Beşiktaş çıkış peşinde! İşte Sergen Yalçın'ın Giresunspor maçı muhtemel 11'i

Süper Lig'deki son 3 maçını kaybeden Beşiktaş, çıkış peşinde. Kartal, Giresunspor'u mağlup ederse maç fazlasıyla Fenerbahçe ve Galatasaray'ı geçecek. Kötü günleri geride bırakmayı hedefleyen Teknik Direktör Sergen Yalçın, Giresunspor maçı 11'ini belirledi. İşte Beşiktaş'ın Giresunspor maçında sahaya çıkması beklenen ilk 11'i... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında bu akşam GZT Giresunspor'u konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a 2-1 yenilen siyah-beyazlı ekipte ligde de işler yolunda gitmiyor. Yeniden çıkış yaparak zirveye ortak olma planları yapan siyah beyazlı ekip, kötü gidişe Giresunspor karşısında son vermeye çalışacak.



BEŞİKTAŞ - GİRESUNSPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Vida, Montero, Umut, Josef, Ghezzal, Pjanic, Can, N'Koudou, Batshuayi



Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Perez, Behich, Pelupessy, Flavio, Suleymanov, Diabate, Serginho, Doukara



EN SON GALATASARAY'I YENDİ

Ligde son galibiyetini 10. haftadaki derbi maçta G.Saray'a karşı alan Beşiktaş'ta daha sonra oynadığı 3 maçta galibiyete hasret kaldı. Siyah-beyazlı ekip derbinin ardından Hatayspor'a 1-0, Trabzon'a 2-1 ve Alanyaspor'a da 2-0 yenilerek yıllar sonra ligde ilk kez üst üste 3 maçtan puansız döndü ve zirveyle puan farkının açılmasını engelleyemedi. Beşiktaş, Giresun'u mağlup ederse maç fazlasıyla F.Bahçe ve G.Saray'ı geride bırakacak.



DÖRT OYUNCU KADRODA YOK

Beşiktaş'ta Giresunspor karşılaşması öncesinde 4 oyuncu kadroya alınmadı. Tedavisi devam eden Gökhan Töre'nin dışında, genç yıldız Rıdvan Yılmaz da kadrodan çıkartılan diğer bir isim oldu. Sezon başında transfer edilen isimlerden Salih Uçan ile birlikte bir diğer genç futbolcu Serdar Saatçi de Giresun maçında yok.



WELINTON KART SINIRINDA

Beşiktaş'ta 3 sarı kartı bulunan Welinton Souza bugünkü maçta sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek. Ligde Rize ve A.Demirspor karşılaşmalarında sarı kart gören oyuncu, Trabzonspor maçında gördüğü kartla sınıra geldi. Welinton, Giresunspor maçında da sarı kart görmesi halinde Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.



LARIN KENARA MICHY SAHAYA

Siyah-beyazlılarda 2-1 kaybedilen Ajax maçında bir çok net gol fırsatını değerlendiremeyen Larin'in bu akşamki maçta yedek soyunması bekleniyor. Sergen Yalçın'ın forvette Michy Batshuayi'ye görev vereceği ifade edilirken, Ajax maçında cezalı olduğu için oynayamayan Josef'le birlikte Can Bozdoğan'ın da ilk 11'de olması bekleniyor.



3 MAÇLIK SERİ PEŞİNDE

Beşiktaş'ta gözler Giresun, Kasımpaşa ve Kayseri ile oynayacağı maçlara çevrildi. Bu maçların ardından F.Bahçe ile deplasmanda çok kritik bir derbiye çıkacak olan Kartal, Kadıköy'e 3'te 3 yaparak gitmenin hesaplarını yapıyor.

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ