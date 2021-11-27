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BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Giresunspor maçında VAR sonrası penaltı kararı!

VAR sonrası penaltı kararı! İşte o pozisyon
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 Giriş Tarihi: 27.11.2021

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş sahasında Giresunspor'u ağırladı. Mücadelenin 19. dakikasında ceza sahası içinde Rosier'in pozisyonunda konuk takım penaltı bekledi. Hakem Hüseyin Göçek, VAR incelemesi sonunda penaltı kararına hükmetti. İşte o pozisyon... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 14. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Günün son maçında Beşiktaş sahasında Giresunspor ile karşı karşlıya geldi.

Mücadelenin 20. dakikasında Giresunspor penaltı kazandı. Yapılan ortayı Serginho çevirmek istedi.

Rosier'in eline çarpan top yoğun itirazlara neden oldu. VAR'a giden Hüseyin Göçek penaltı kararını verdi.

Topun başına geçen Diabate de topu ağlarla buluşturdu.

İŞTE PENALTI ANI:


NOT: Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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