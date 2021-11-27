Beşiktaş Giresunspor karşılaşmasında Necip Uysal kırmızı kart gördü! Kartal 10 kişi kaldı

Süper Lig'de Beşiktaş, Giresunspor ile karşılaştı. Siyah beyazlılar, Karadeniz ekibi karşısında 39. dakikada 10 kişi kaldı. Necip Uysal, Diabate'ye yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gördü. İşte o pozisyon... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş sahasında Giresunspor ile karşılaştı.

Diabate'nin penaltı golüyle 1-0 geriye düşen siyah beyazlılar, 39. dakikada ise sahada 10 kişi kaldı.

Necip Uysal, Diabate'ye yaptığı faul sonrası ilk olarak sarı kart gördü. Ancak VAR'ın uyarısı sonrası pozisyonu izlemeye giden hakem Hüseyin Göçek, kartın rengini kırmızıya çevirdi.

İşte o müdahale;

Görüntü: Beinsports

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