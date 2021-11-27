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BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Giresunspor maçında Mert Günok'tan büyük hata! Golle sonuçlandı

Mert Günok’tan büyük hata! Golle sonuçlandı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 Giriş Tarihi: 27.11.2021

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş sahasında Giresunspor'u konuk etti. Mücadelenin 55. dakikasında Mert Günok'un büyük hatası sonrası konuk takım farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. İşte o pozisyon... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Giresunspor kozlarını paylaştı. Mücadelede durum konuk takım lehine 1-0 iken, Mert Günok'un büyük hatası pahalıya patladı.

Ceza sahası önüne kesilen ortada boşa çıkan deneyimli kaleci, topa vuramadı ve meşin yuvarlak Keita Balde'nin önünde kaldı.

Balde topu boş ağlara yolladı ve farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.

İşte o pozisyon:

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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