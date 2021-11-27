Beşiktaş Giresunspor maçı sonrası Sergen Yalçın'dan istifa sözleri!

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş sahasında Giresunspor'a 4-0'lık skorla mağlup oldu. Yenilginin ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "Sorumlu benim. Takımın başında ben olduğum için doğal olarak bana ait." derken; istifa sorusuna ise "Başkanla oturup durum değerlendirmesi yapacağız." şeklinde yanıt verdi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de GZT Giresunspor'a evinde 4-0 yenilen Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, kötü gidişatın sorumlusunun kendisi olduğunu ve yarın kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi ile bir durum değerlendirmesi yapacaklarını söyledi.

Yalçın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Kötü gidişatta doğal olarak birinci sorumlu benim. Hayatımız bu camiada geçti, buranın gerçeklerini çok iyi biliyoruz. Çok fazla da zarar vermek istemiyorum. Yarın başkanla oturup bir durum değerlendirmesi yapacağız." dedi.

Kötü gidişattan dolayı üzgün olduklarını vurgulayan Yalçın, "Futbolda böyle şeyler var. Nasıl bir çözüm bulacağız, onu kestiremiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, "Gündemde istifa var mı?" sorusuna "Başkanla durum değerlendirmesi yapacağız." yanıtını verdi.

Sergen Yalçın, yalnız kalıp kalmadığı sorusu üzerine, şunları söyledi:

"Asla yalnız kaldığımız yok. Yöneticiler her gün tesiste, zaman zaman başkan bizimle beraber. Özellikle büyük camialarda işler kötü gittiğinde konuşulan şeyler bunlar oluyor. Bu durumlarda 'hoca yalnız bırakılıyor, hocanın konsantrasyonu yok, geçen sene daha iyiydi, antrenmanlara gelmiyor' deniyor. Kötü dönemde ortaya atılan bahaneler. Ben sanki banka memuruyum. Programımız belli ona göre tesislerdeyim. Böyle gereksiz konulara girmenin kimseye faydası olmaz. Tek gerçek var, şu anda başarılı değiliz. Bunun altında bir şeyler aramaya gerek yok. Sosyal medyada bazı virüsler var. Onların gündeme getirdiği konular."

HAKEM VE VAR KARARLARINA TEPKİ

Sergen Yalçın, GZT Giresunspor maçıyla ilgili fazla konuşulacak bir konunun olmadığını belirterek, "Kader kısmet ile ilgili bir geceydi. Bizim için acayip şeyler oldu. Yediğimiz goller, sakatlıklar, yönetim, VAR sistemi hiç beklemediğimiz, çok ters yakalandığımız bir gece oldu. Kazanmak istiyorduk, yeni başlangıç istiyorduk ama bu şartlarda bunu yapmamız zor." diye konuştu.

Sezon başından beri hakemler konusunda konuşmadığını kaydeden Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Verilen penaltı penaltı mı bilmiyorum. Necip'in gördüğü kırmızı karttan önce Josef'e yapılan faul var. Necip'in kararı da ağırdı. Aleyhimize konularda VAR hemen devreye giriyor ama lehimize olan pozisyonlarda girmiyor. Televizyonda pozisyonların tekrarı verilmiyor. Yayıncı kuruluş istediğimiz görüntüleri de vermiyor. Sildiklerini söylüyorlar. Tabii silerler. Bu maçta 10 dakikada VAR devreye girdi ve koskoca camiayı çökertti. Artık futbol sahada oynanmıyor, bilgisayarın başında oturanlar kararı veriyor."

"Türk futbolu adına üzgünüm" diyen Yalçın, "Bu durumun içerisinde olduğumuzdan dolayı üzgünüm. Böyle güvensiz ortamda maalesef futbol oynamaya ve maç kazanmaya çalışıyoruz. Sezon başından beri performansımız beklentinin altında. Geçen sezon, iyi sezon geçirdik. Bu sezon daha geniş kadro kurduk. Daha iyi şeyler yapacağımızı planlarken maalesef istediğimiz gibi gitmedi. Futbolda bunlar oluyor. Daha önce çalıştığımız kulüplerde düşüşler yaşadık. Bu sefer uzun oldu. Altından kalkmak da zor oluyor. Ekip olarak bunu bir türlü beceremedik." ifadelerini kullandı.

Taraftarların büyük desteğiyle göreve geldiklerine dikkati çeken Yalçın, "Bugün kadar bize sabrettiler, onlara da teşekkür ediyorum. Onlara gereken sonuçları vermedik. Ama burası Beşiktaş, büyük camia, her zaman düştüğü yerden kalkmasını bilir. Oyuncuların psikolojisi çok alta düştü. Yeterli seviyeye ulaşamadığımız için üzgünüm. Ekibim ve oyuncularım adına taraftarlarımızdan özür diliyorum." diye konuştu.

Bireysel ve takım performansının çok düştüğünü anlatan Yalçın, "Hiç kaleye gelmeyen rakiple oynuyorsunuz. Penaltı oluyor, beş dakika sonra kırmızı kart oluyor. Saçma sapan kararlar oluyor. Ben normal olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

"BİR NUMARALI SORUMLU BENİM"

Şu an yaptığı işte başarısız olduğunu belirten Yalçın, "Beni eleştirmeniz doğal. Bir numaralı sorumlu benim. Hele Beşiktaş'ta bu sorumluluk hiç sorun değil. Yeter ki işler iyi gitsin. İşler iyi gittikten sonra ben her türlü ihaleyi alırım." diye konuştu.

Takım içinde bir sorun olup olmadığı yönündeki bir soru üzerine Yalçın, şunları söyledi:

"Oyuncular paralarını günü gününe alıyor. Aralarında sorun yok. Bizim aramızda da sorun yok. Çıkışı göremiyoruz, tabii ki görmek istiyoruz. Bu konu bugünlük durum değil. İki aydan beri bunun içindeyiz. Dortmund maçından sonra düzenimiz bozuldu. Sakatlıklar başladı. Şampiyonlar Ligi yüksek tempoda oynanıyor. Sistemi değiştiriyoruz, antrenman programını değiştiriyoruz, analizler yapıyoruz, toplantılar yapıyoruz. Çağa ayak uydurmaya çalışıyoruz. Yeni antrenman metotları buluyoruz, her şeyi yapıyoruz. Ama bazen işler olmadı mı olmuyor. Futbolcunun motivasyonu düşüyor, reaksiyon göstermesi gerekiyor ama bir türlü bu dönüşler olamıyor. Tabii ki çok üzgünüz, yapacak bir şey yok."

"HER TÜRLÜ SORUMLULUĞU ALIRIM"

Beşiktaş'ta sembol bir isim olduğunu kaydeden Yalçın, "İşler kötü gittiği zaman sorumluluk alabilecek kapasitedeyim. Her türlü sorumluluğu alırım, benim için sorun yok. Kazanamıyoruz, mücadele anlamında sorunumuz var. İşler düzgün de gitmiyor." diye konuştu.

Taraftarların Ajax ve GZT Giresunspor maçlarına ilgi göstermemesinin doğal olduğunu vurgulayan Yalçın, "Böyle sonuçlarda oyunculara tepki vermeleri de normal. Oyuncular başarı kısmında nasıl hazzı yaşıyorlarsa başarısızlık kısmında da protestoya maruz kalırsınız. Biz de zamanında oynadık, biz de çok defa protesto edildik. Bu oyunun bir gerçeği. Bunlar futbol oynayan bir insanın hissetmesi gereken duygular." ifadelerini kullandı.

Bazı oyuncu tercihleriyle ilgili soruyu yanıtlayan Yalçın, özellikle Salih Uçan'ın kadroda olmamasının normal bir karar olduğunu belirterek, "Nsakala'nın neden kadro dışı kaldığını biliyorsunuz. Kendi camiasına karşı saygısızlığı var. Tercihlerin eleştirilmesini doğru bulmuyorum, bunlar oyuncuların performansına göre verilen kararlar." değerlendirmesinde bulundu.

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