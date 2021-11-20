20 Kasım 2021, Cumartesi
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Beşiktaş'ın borcu açıklandı!
Beşiktaş'ta 2021 yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda mali konularda üyeleri bilgilendirildi. Siyah-beyazlılarda açıklanan rakama göre toplam borcun Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin borcunun ise 3 milyar 894 milyon 252 bin 732 lira olduğunu aktardı.
Vodafone Park'ta gerçekleştirilen 2021 yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda, Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, mali konularda üyeleri bilgilendirdi.
30 Ağustos 2021 itibarıyla toplam borcun 540 milyon 227 bin 16 lirasının kulüp derneğine ait olduğunu vurgulayan Tuncel, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin borcunun ise 3 milyar 894 milyon 252 bin 732 lira olduğunu aktardı.
Siyah-beyazlı kulübün, eylül ayındaki toplantıda toplam borcunun 4 milyar 382 milyon lira olduğu açıklanmıştı.
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