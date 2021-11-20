Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan Alanyaspor maçı öncesi kadro açıklaması!
Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor'a konuk olacak. Zorlu mücadele öncesi siyah beyazlılarda Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Orta sahada Josef-Atiba-Pjanic üçlüsünü kullanıyoruz genelde. Daha sağlam bir orta saha, daha güçlü bir kadromuz olur diye düşündük başlangıç için. Maçlar 100 dakika sürüyor neredeyse. Finalde oyuna atacağımız oyuncular var. Umarım son bölüme iyi bir başlangıç olur" dedi. İşte Yalçın'ın sözleri... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor'a konuk olacak. Zorlu mücadele öncesi siyah beyazlılarda Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu
İŞTE YALÇIN'IN SÖZLERİ:
"Milli maç arasında iyi hazırlandık. 1-2 oyuncumuz yok ama kadronun %90'u burada. Bugüne kadar olan periyot istediğimiz gibi gitmedi. İnşallah ilk yarının sonuna doğru olan periyot istediğimiz gibi gider."
"Orta sahada Josef-Atiba-Pjanic üçlüsünü kullanıyoruz genelde. Daha sağlam bir orta saha, daha güçlü bir kadromuz olur diye düşündük başlangıç için. Maçlar 100 dakika sürüyor neredeyse. Finalde oyuna atacağımız oyuncular var. Umarım son bölüme iyi bir başlangıç olur."
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