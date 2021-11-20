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BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan Alanyaspor maçı öncesi kadro açıklaması!

Sergen Yalçın’dan Alanyaspor maçı öncesi kadro açıklaması!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 20.11.2021 Giriş Tarihi: 20.11.2021

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor'a konuk olacak. Zorlu mücadele öncesi siyah beyazlılarda Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Orta sahada Josef-Atiba-Pjanic üçlüsünü kullanıyoruz genelde. Daha sağlam bir orta saha, daha güçlü bir kadromuz olur diye düşündük başlangıç için. Maçlar 100 dakika sürüyor neredeyse. Finalde oyuna atacağımız oyuncular var. Umarım son bölüme iyi bir başlangıç olur" dedi. İşte Yalçın'ın sözleri... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor'a konuk olacak. Zorlu mücadele öncesi siyah beyazlılarda Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu

İŞTE YALÇIN'IN SÖZLERİ:

"Milli maç arasında iyi hazırlandık. 1-2 oyuncumuz yok ama kadronun %90'u burada. Bugüne kadar olan periyot istediğimiz gibi gitmedi. İnşallah ilk yarının sonuna doğru olan periyot istediğimiz gibi gider."

"Orta sahada Josef-Atiba-Pjanic üçlüsünü kullanıyoruz genelde. Daha sağlam bir orta saha, daha güçlü bir kadromuz olur diye düşündük başlangıç için. Maçlar 100 dakika sürüyor neredeyse. Finalde oyuna atacağımız oyuncular var. Umarım son bölüme iyi bir başlangıç olur."

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