SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya!
Süper Lig'de zirveden uzak kalan Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya geldi. Ezeli rakipler 21 yaşındaki futbolcu Valmir Veliu için harekte geçerken iki takımda bu oyuncuyu kadrosuna katmayı çok istiyor. İşte son detaylar... (BJK spor haberleri)
Ocak ayı transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Beşiktaş ve Galatasaray sürpriz bir isme talip oldu. Vatan'da yer alan habere göre Cyle Larin ile bir türlü yeni sözleşme imzalayamayan ve Kanadalı futbolcunun Premier Lig'e gidişini bekleyen Beşiktaş iyi bir kanat forvet arayışlarını sürdürürken, şampiyon teknik adam Sergen Yalçın'ın Ahmet Nur Çebi'ye Valmir Veliu'nun adını verdiği ortaya çıktı.
Kosova U21 takımıyla 7 maça çıktıktan sonra, 54 yaşındaki teknik adam Primoz Gliha tarafından A Milli Takım'a dahil edilen Veliu'nin kendi kulübü Llapi'de 14 maçta 5 gol 3 asist yapması Süper Lig devlerinin de dikkatini çekerken, 21 yaşındaki futbolcuyu Beşiktaş'ın scoutlarının markaj altına aldığı bildirildi.
Fürth, Schalke ve Freiburg'un göz hapsine aldığı Valmir Veliu için elini çabuk tutmak isteyen siyah-beyazlılar oyuncunun menajeri Rahman Kıçe'yle temasa geçerken, Arda Turan'ı teknik heyete katmak isteyen Fatih Terim'in de Veliu alternatifini değerlendirdiği ifade edildi.
Hem Galatasaray'da hem de milli takımda oynadığı futbolla Fransız ekiplerini peşinden koşturan Kerem Aktürkoğlu'nu astronomik bonservis ücretiyle satmaya hazırlanan Galatasaray'ın Valmir Veliu ile yeni bir yıldız yaratma peşinde olduğu aktarılırken, oyuncunun hızından ve yeteneklerinden çok etkilenen Terim'in yönetime 'elinizi çabuk tutun' bilgisini ilettiği vurgulandı.
Topla dripling konusunda ülkesinin en iyisi yakıştırmaları alan Veliu, İsviçre ile oynanan hazırlık maçında 34.1 km/s hızına ulaşırken, bu istatistik Meksika'da yapılan bir araştırmaya göre dünyanın en hızlı 10 futbolcusu arasına girmesine yeterli oldu. Hız anlamında Ronaldo (33.6) ve Messi'yi (32.5) kapışan süper yeteneğin ocak ayında Süper Lig'e geleceği tahmin edilirken, menajer Rahman Kıçe'nin Veliu için en doğru kararı vereceği teklifleri değerlendirmeye aldığı bilgisine ulaşıldı.
VALMIR VELIU KİMDİR?
4 Haziran 2000 tarihinde Kosova'da dünyaya gelen Valmir Veliu, kariyerine Ramiz Sadiku altyapısında başladı. 2018'de FC Llapi'ye transfer olan genç kanat, Kosova Milli Takımı'nda bir kez forma giydi. Kulübü ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan yıldız adayının güncel piyasa değeri ise 200 bin euro...
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