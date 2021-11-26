26 Kasım 2021, Cuma
BİZE ULAŞIN
Büyük umutlarla gelmişti! Beşiktaş'ta Alex Teixeira şaşkınlığı...
Beşiktaş'a imza attığı günden bu yana bir türlü beklenilen verimi gösteremeyen Alex Teixeira büyük hayal kırıklığı yarattı. 31 yaşındaki futbolcu Ajax karşılaşmasında 21 kez topu alabildi. İşte son detaylar... (BJK spor haberleri)
Beşiktaş'ta sezon başında büyük umutlarla takıma dahil edilen Alex Teixeira, hayal kırıklığı yarattı. Uzun süredir futbol oynamamanın da etkisiyle fiziksel olarak çok geride olduğu net şekilde görülen Alex, oynadığı pozisyon itibarıyla sahanın en fazla topla buluşan isimlerinden biri olması gerekirken, Ajax karşılaşmasında tam tersi bir tablo ortaya çıktı. 31 yaşındaki futbolcu, 59. dakikada kenara gelirken, kaleciler de dahil olmak üzere sahanın en az topla buluşan ismi olması dikkat çekti. Sambacı futbolcu, söz konusu dilimde sadece 21 kez topu alabildi. Toplamda 12 pas veren Teixeira, bunların yüzde 91,7'sinde isabet sağladı. 2 ikili mücadele kazanırken, 2 ikili mücadene kaybetti. 2 hava topu kaybetti. Kaleye 1 tane isabetsiz şut çeken Teixeira, 1 de şut pası verdi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri