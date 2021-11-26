26 Kasım 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Büyük umutlarla gelmişti! Beşiktaş'ta Alex Teixeira şaşkınlığı...

Büyük umutlarla gelmişti! Beşiktaş’ta Teixeira şaşkınlığı...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 26.11.2021

Beşiktaş'a imza attığı günden bu yana bir türlü beklenilen verimi gösteremeyen Alex Teixeira büyük hayal kırıklığı yarattı. 31 yaşındaki futbolcu Ajax karşılaşmasında 21 kez topu alabildi. İşte son detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş'ta sezon başında büyük umutlarla takıma dahil edilen Alex Teixeira, hayal kırıklığı yarattı. Uzun süredir futbol oynamamanın da etkisiyle fiziksel olarak çok geride olduğu net şekilde görülen Alex, oynadığı pozisyon itibarıyla sahanın en fazla topla buluşan isimlerinden biri olması gerekirken, Ajax karşılaşmasında tam tersi bir tablo ortaya çıktı. 31 yaşındaki futbolcu, 59. dakikada kenara gelirken, kaleciler de dahil olmak üzere sahanın en az topla buluşan ismi olması dikkat çekti. Sambacı futbolcu, söz konusu dilimde sadece 21 kez topu alabildi. Toplamda 12 pas veren Teixeira, bunların yüzde 91,7'sinde isabet sağladı. 2 ikili mücadele kazanırken, 2 ikili mücadene kaybetti. 2 hava topu kaybetti. Kaleye 1 tane isabetsiz şut çeken Teixeira, 1 de şut pası verdi.
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