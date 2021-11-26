26 Kasım 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - N'Skaala paylaşımlarıyla tepki çekmeye devam ediyor!

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Giriş Tarihi: 26.11.2021

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan N'Sakala sosyal medya paylaşımlarıyla siyah-beyazlı taraftarlı kızdırmaya devam ediyor. Demokratik Kongolu oyuncu, sosyal medya hesabından da paylaşımlarını sürdürüyor. N'Sakala'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlardaki görüntüsü, keyfinin yerinde olduğunu gösterdi. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu N'Skaala'nın paylaşımları siyah-beyazlı camiayı kızdırmaya devam ediyor. Fotomaç Gazetesi'nin derlediği habere göre N'Sakala, bir süre önce Trabzonspor yenilgisinin ardından bordo-mavili oyuncu Yusuf Sarı'nın galibiyet paylaşımını beğenmişti. Bu sezon beklentilerin altında kalarak formayı Rıdvan'a kaptıran ve son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla tepki çeken tecrübeli oyuncu ile ilgili yönetim kararını vermişti. Beşiktaş yönetimi, Demokratik Kongolu oyuncuyu kadro dışı bıraktığını açıklamıştı. Kadro dışı kalan N'Sakala, çalışmalarını takımdan ayrı sürdürüyor. Demokratik Kongolu oyuncu, sosyal medya hesabından da paylaşımlarını sürdürüyor. N'Sakala'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlardaki görüntüsü, keyfinin yerinde olduğunu gösterdi.
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