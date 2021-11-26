BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın'a tam destek! Devre arasında...
Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. Hem ligde hem Avrupa'da aldığı sonuçlarla büyük hayal kırıklığı yaratan siyah-beyazlılarda yönetimden Sergen Yalçın'a tam destek geldi. Bu durumun ardından Beşiktaş'ta devre arasından radikal kararlar alınacağı öğrenildi. (BJK spor haberleri)
Beşiktaş'ta son dönemde alınan saha sonuçları camianın keyfini kaçırsa da, siyah-beyazlı taraftarlar takımlarına ve hocalarına tam destek vermeye devam ediyor. Ligde üstü üste Hatay, Trabzon ve Alanya'ya mağlup olarak şampiyonluk yarışında büyük yara alan; Şampiyonlar Ligi'nde de 5 maçta sıfır çeken Kara Kartal'ı taraftarları yalnız bırakmadı. Beşiktaşlı taraftarlar çarşamba akşamı Ajax ile oynanan ve 2-1 kaybedilen karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte öncelikle teknik direktörleri Sergen Yalçın'a sahip çıktılar.
UMUTLAR YENİDEN YEŞERDİ
Siyah-beyazlı tribünler karşılaşma sonunda takım soyunma odası koridoruna doğru yöneldiğinde Teknik direktör Sergen Yalçın'ı alkışlayarak destekledi ve tribünlere çağırdılar. Tecrübeli hoca da bunun üzerine, oyuncularını çağırdı ve hep birlikte tribünlere giderek taraftarlarını selamladılar.
Kötü sonuçlara rağmen Beşiktaş taraftarının bu "desteği" camiada umutları yeniden yeşertti. Teknik direktörü Sergen Yalçın'ın, kalan maçlarda takımını yeniden ayağa kaldırmak için hem şimdi de Ocak ayında rakidal karar alarak Kartal'ı yeniden uçurması bekleniyor.
OYUNCULARI NELER BEKLİYOR?
Sergen Yalçın'ın hazırladığı rapor üzerinden herhangi bir operasyon yürütmeyen yönetim, bugün itibariyle kolları sıvayacak. İlk etapta Yalçın'ın verdiği raporda yazılan tüm paraları cezalarının tahsil edileceği oyuncular, menajerleri ve avukatlarına iletilecek. Ardından N'Sakala gibi olası kadro dışıların durumu incelenecek.
Fotomaç'ın derlediği habere göre İlk etapta Oğuzhan ve Gökhan Töre'nin genç takımla çalışmaya gönderilebileceği konuşuluyor. Bir sonraki aşamada Yalçın'ın kadroda olmasını istemediği oyuncularla ilgili son durum masaya yatırılacak. Oyuncuların kiralanması ya da satılması gündeme gelecek.
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