BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal’ın yeni transferi Alex Teixeira hayal kırıklığı yarattı!

SERVET ÖDENİYOR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; İmza parası olarak 900 bin avro verilen ve bonuslarla birlikte toplamda Beşiktaş'ın bu sezon kasasından 3,4 milyon avro çıkaracağı Brezilyalı yıldız 12 maçta sadece iki gol atabildi.