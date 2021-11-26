26 Kasım 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın yeni transferi Alex Teixeira hayal kırıklığı yarattı!

Son şampiyon Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı yıldız futbolculardan birisi olan Alex Teixeira, Süper Lig'de ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan haftalarda beklentilerin altında kaldı. Kulüpten 3.4 milyon Euro olan yıldız oyuncu, performansıyla oldukça fazla konuşuluyor. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal’ın yeni transferi Alex Teixeira hayal kırıklığı yarattı!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.11.2021

Ligde şampiyonluk yarışının uzağında kalan, Avrupa'da beş maçta da sahadan eli boş ayrılan Beşiktaş'ta birçok oyuncu bu sezonki performansıyla beklentilerin çok uzağında kaldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal’ın yeni transferi Alex Teixeira hayal kırıklığı yarattı!

Bu isimlerin başında gelen isim ise Alex Teixeira. Shakhtar Donetsk formasıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki performansları unutulmadığı için siyah beyazlılarda büyük heyecana yol açan Brezilyalı yıldız hayal kırıklığı yaşatıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal’ın yeni transferi Alex Teixeira hayal kırıklığı yarattı!

SERVET ÖDENİYOR
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; İmza parası olarak 900 bin avro verilen ve bonuslarla birlikte toplamda Beşiktaş'ın bu sezon kasasından 3,4 milyon avro çıkaracağı Brezilyalı yıldız 12 maçta sadece iki gol atabildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal’ın yeni transferi Alex Teixeira hayal kırıklığı yarattı!

Asist yapma özelliğiyle de öne çıkan Teixeira bu hünerini ise hiç kullanamadı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal’ın yeni transferi Alex Teixeira hayal kırıklığı yarattı!

Ajax yenilgisi sonrası teknik direktör Sergen Yalçın'ın "Çok farklı beklentiler içerisinde olduğumuz özel bir oyuncu ama katkı yapamıyor" dediği Teixeira'nın çıktığı maç sayısı ve yıllık kazandığı ücret dikkate alındığında şu ana kadar attığı her gol 1,7 milyon değerinde.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Yalçın’a tam destek! Devre arasında... Yalçın'a tam destek! Devre arasında...
Büyük umutlarla gelmişti! Beşiktaş’ta Teixeira şaşkınlığı... Büyük umutlarla gelmişti! Beşiktaş'ta Teixeira şaşkınlığı...
Kartal’da N’Skaala krizi! Sosyal medyada... Kartal'da N'Skaala krizi! Sosyal medyada...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör