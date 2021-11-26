BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın yeni transferi Alex Teixeira hayal kırıklığı yarattı!
Son şampiyon Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı yıldız futbolculardan birisi olan Alex Teixeira, Süper Lig'de ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan haftalarda beklentilerin altında kaldı. Kulüpten 3.4 milyon Euro olan yıldız oyuncu, performansıyla oldukça fazla konuşuluyor. İşte detaylar...
Bu isimlerin başında gelen isim ise Alex Teixeira. Shakhtar Donetsk formasıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki performansları unutulmadığı için siyah beyazlılarda büyük heyecana yol açan Brezilyalı yıldız hayal kırıklığı yaşatıyor.
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Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; İmza parası olarak 900 bin avro verilen ve bonuslarla birlikte toplamda Beşiktaş'ın bu sezon kasasından 3,4 milyon avro çıkaracağı Brezilyalı yıldız 12 maçta sadece iki gol atabildi.
Asist yapma özelliğiyle de öne çıkan Teixeira bu hünerini ise hiç kullanamadı.
Ajax yenilgisi sonrası teknik direktör Sergen Yalçın'ın "Çok farklı beklentiler içerisinde olduğumuz özel bir oyuncu ama katkı yapamıyor" dediği Teixeira'nın çıktığı maç sayısı ve yıllık kazandığı ücret dikkate alındığında şu ana kadar attığı her gol 1,7 milyon değerinde.
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