26 Kasım 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ın Giresunspor maçı kamp kadrosu açıklandı!

Beşiktaş’ın Giresunspor maçı kamp kadrosu açıklandı! Listede 4 eksik
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 Giriş Tarihi: 26.11.2021

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında Vodafone Park'ta Giresunspor'u konuk edecek. Siyah beyazlılarının, zorlu mücadele öncesi kamp kadrosu açıklandı. Kartal'da, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Salih Uçan ve Gökhan Töre kamp kadrosunda yer almadı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında Giresunspor'u Vodafone Park'ta ağırlayacak. Siyah beyazlılarının, zorlu mücadele öncesi kamp kadrosu açıklandı.

Kartal'da, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Salih Uçan ve Gökhan Töre kamp kadrosunda yer almadı.

KADRODA SALİH UÇAN DETAYI!

A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin haberine göre, siyah beyazlılarda, Salih Uçan sakatlığı olmamasına rağmen kamp kadrosuna alınmadı.

İŞTE O LİSTE:

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Çebi’den flaş hamle! 7 milyon TL Çebi'den flaş hamle! 7 milyon TL
Kartal’da flaş ayrılık! Şampiyonluğun yıldızıydı Kartal'da flaş ayrılık! Şampiyonluğun yıldızıydı
Kadro dışı bırakılmıştı! N’Sakala’dan paylaşım Kadro dışı bırakılmıştı! N'Sakala'dan paylaşım
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör