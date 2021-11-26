26 Kasım 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kadro dışı bırakılan N'Sakala'dan idman paylaşımı!

Kadro dışı bırakılmıştı! N’Sakala’dan paylaşım
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 26.11.2021

Spor haberi... Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan isimlerden biri olan N'Sakala, idmanlarını bırakmıyor. Sosyal medya hesabıdan paylaşımda bulunan yıldız isim N'Sakala, Jiu Jitsu / Self Defence kulübünde çalıştı. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Fabrice Nsakala, Etiler'de bir Brazilian Jiu Jitsu / Self Defence kulübünde yaptığı idmanı paylaştı.

Öte yandan siyah-beyazlı kulüpte Adem Ljajic, Jeremain Lens ve Douglas da sezon başından bu yana kadro dışı.

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI
Yönetim Kurulumuzun kararı ve teknik heyetimizin onayıyla futbolcumuz Fabrice Nsakala geçici süreyle kadro dışı bırakılmıştır. Fabrice Nsakala bundan sonra çalışmalarını Futbol A Takımımızdan ayrı sürdürecektir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

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