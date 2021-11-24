Beşiktaş Ajax maçı CANLI İZLE (Bjk Ajax canlı)

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu'ndaki 5. maçında Ajax'ı konuk ediyor. Siyah-beyazlılar, Beşiktaş Park'ta oynanan maçta Hollanda ekibi mağlup ederek hem ilk puanlarını almak hem de son maçlar öncesi UEFA Avrupa Ligi'ne katılma umutlarını sürdürmek istiyor. Beşiktaş - Ajax maçıyla ilgili tüm bilgileri ve Beşiktaş - Ajax maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta mücadelesinde Hollanda temsilcisi Ajax'ı konuk ediyor.

Exxen'den yayınlanan Beşiktaş Park'ta oynanan karşılaşma saat 20.45'te başladı.

Karşılaşmayı Bosna Hersek Futbol Federasyonundan Irfan Peljto yönetiyor. Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo yapıyor. Müsabakanın 4. hakemi ise Milos Gigovic.

BEŞİKTAŞ - AJAX İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Vida, Montero, Umut, Mehmet Topal, Pjanic, Teixeira, Ghezzal, N'Koudou, Larin.

Ajax: Onana, Mazraoui, Schuurs, Martinez, Tagliafico, Gravenberch, Berghuis, Klaassen, Neres, Tadic, Daramy





BEŞİKTAŞ - AJAX MAÇINDAN NOTLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5'inci maçında Beşiktaş sahasında Ajax'ı konuk etti. Beşiktaş Park'ta saat 20.45'te başlayan karşılaşmada Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto düdük çaldı. Peljto'nun yardımcılıklarını ise Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo üstlendi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, deplasmanda 2-0 kaybedilen Aytemiz Alanyaspor maçının 11'inde 1'i zorunlu 5 değişikliğe gitti. Kalede Ersin Destanoğlu'nun yerine Mert Günok'u görevlendiren Sergen Yalçın, savunmada Welinton'un yerine Montero, orta alanda cezalı Josef de Souza'nın yerine Mehmet Topal, Atiba Hutchinson'un yerine Alex Teixeira, hücum hattında ise Kenan Karaman'ın yerine Kevin N'Koudou'ya şans verdi.

N'KOUDOU 73 GÜN SONRA 11'DE

Ajax karşısında ilk 11'de görev yapan Fransız kanat oyuncusu Kevin N'Koudou, 73 gün sonra bir maçta 11'de forma şansı buldu.

Bu sene sakatlığı nedeniyle uzun süre formasından uzak kalan Kevin N'Koudou, son olarak Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında iç sahada 3-0 kazandığı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında 11'de görev almıştı. Bu maçın ikinci yarısında yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemeyen N'Koudou; ligde 7, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta forma giyememişti. Trabzonspor ve Alanyaspor maçının ikinci yarılarında oyuna dahil olan Fransız kanat oyuncusu, Ajax mücadelesine 11'de başladı.

GENÇLİK LİGİNDE KAZANAN AJAX

UEFA Gençlik Ligi C Grubu'nda iki ekibin U19 takımları karşı karşıya geldi. Ümraniye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Ajax, 13'üncü dakikada Amourrichio Van Axel Dongen'in penaltıdan attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Öte yandan Beşiktaş'ın Ajax'ı konuk ettiği karşılaşmada tribünler boş kaldı. Beşiktaşlı taraftarlar, lig ve Avrupa'da alınan kötü sonuçların ardından Ajax karşılaşmasına fazla ilgi göstermedi.

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