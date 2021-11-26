26 Kasım 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş hamle!

Çebi’den flaş hamle! 7 milyon TL
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 26.11.2021

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni bir gelir kaynağı yaratmak için harekete geçti. Siyah beyazlılar 25 adet loca yapacak ve bu localardan yaklaşık 7 milyon TL gelir elde edecek.

Pandemi döneminde çok uzun süre tribün gelirlerinden mahrum kalan ve ardından döviz kurunda yaşanan artış nedeniyle borçları katlanan Beşiktaş'ta yönetim yeni gelir kaynağı yaratmak için harekete geçti.

25 ADET YENİ LOCA
Ajansspor'un haberine göre; siyah-beyazlılar daha önce Vodafone Park'ta 1903 Tribünü olan alanda inşaata başlayarak o bölgeye 25 adet loca yapacak.

7 MİLYON TL GELİR
Çalışmalar hızlanırken inşaat süresince o bölge beyaz branda ile örtüldü ve taraftara kapandı. Yönetim buradan yaklaşık 6 ile 7 milyon tl arasında gelir bekliyor.

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