26 Kasım 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal'da Cyle Larin ile yolun sonuna geliniyor!

Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş, bu sezon henüz beklentileri karşılayabilmiş değil. Kötü gidişe dur demek isteyen siyah beyazlılarda gözler transfere çevrildi. Kadrosuna önemli takviyeler yapmak isteyen Kartal'da, Cyle Larin ile de yollar ayrılacak. İşte ayrıntılar...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal’da Cyle Larin ile yolun sonuna geliniyor!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 26.11.2021

Beşiktaş formasıyla önceki akşam Ajax mücadelesine takımın gol umudu olarak çıkan Cyle Larin, ortaya koyduğu performansla büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. Maç içinde 3 önemli gol fırsatından yararlanamayarak taraftarı adeta çıldırtan Kanadalı futbolcu, 1-0 öne geçmelerine rağmen farkı artıramayınca ikinci yarıda Ajax'ın geri dönüşü yaşanmış ve Hollanda ekibi maçı 2-1 kazanmıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal’da Cyle Larin ile yolun sonuna geliniyor!

İstikrarsız performansını önceki gün de sürdüren Larin, Beşiktaş'la yavaş yavaş yolun sonuna geliyor. Fanatik'in haberine göre; yönetim, sezon sonunda bitecek olan kontratını uzatma konusunda yapılan temaslarda ortak noktada buluşulamaması sonrasında devre arasında tecrübeli futbolcuyu elinden çıkarmaya hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal’da Cyle Larin ile yolun sonuna geliniyor!

KULÜP BAKMAYA BAŞLADILAR

Ajax maçı için İstanbul'a gelen Cyle Larin'in menajeri Nick Mavromaras'la önceki gün görüşen yönetim, 1.7 milyon Euro'luk maaşlı yeni kontrat tekliflerine karşılık 2.5 milyon Euro'da direten temsilciyle anlaşmaya varamadı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal’da Cyle Larin ile yolun sonuna geliniyor!

İdareciler, bu gelişmenin ardından Larin'i teklif gelmesi halinde Ocak ayında gönderme kararı aldı. Deneyimli oyuncunun menajerinin de şimdiden yeni kulüp baktığı öğrenildi.

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