24 Kasım 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın Beşiktaş - Ajax maçı öncesi konuştu! "Ayağa kalkma mesajı vermek istiyoruz"

Sergen Yalçın: Ayağa kalkma mesajı vermek istiyoruz
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 Giriş Tarihi: 24.11.2021

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Ajax ile oynayacakları maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. kontrollü ve mücadeleci bir oyun oynamayı amaçladıklarını söyleyen deneyimli çalıştırıcı, ayağa kalkma mesajı vermek istediklerini belirtti. (BJK spor haberi)

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, C Grubu'ndaki 5. maçında Ajax'ı konuk etti. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, Hollanda ekibiyle oynanan mücadele öncesi yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"BAZEN İSTEDİĞİMİZ ŞEYLER OLMUYOR"

"Tabii ki mücadele etmek, pozisyona girmek, kazanmak istiyoruz ama bazen istediğimiz şeyler olmuyor. İyi oynadığımız maçlar oldu golü bulamayınca oyun dengeleniyor. Yapılan basit hatalar cezalandırılıyor. Bugün daha kontrollü, mücadeleci bir oyun oynamak istiyoruz"

"KAZANMAK İSTİYORUZ"

"Kazanmak istiyoruz, inşallah kazanırız ve moral olur bize. Taraftarın isteği neticesinde 2 senedir buradayız. Futbolda iniş çıkışlar olabiliyor. Toparlamak istiyoruz, durum toplantıları yapıyoruz. Oyuncularımızı daha istekli hale getirmek istiyoruz."

"SON 2 MAÇI İYİ KAPATMAK İSTİYORUZ"

"Amacımız iyi mücadele etmek, iyi oynamak. Bu etabı puansız kapatmak istemiyoruz. O açıdan bizim için önemli bir müsabaka. Son 2 maçı iyi kapatmak istiyoruz. Bundan sonraki maçlar için ayağa kalkma mesajı vermek istiyoruz."

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