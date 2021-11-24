24 Kasım 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Ajax maçında VAR'dan gelen uyarıyla penaltı kazandı

VAR’dan uyarı geldi Beşiktaş penaltı kazandı!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 Giriş Tarihi: 24.11.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu'ndaki 5. maçında Ajax'ı konuk etti. Siyah-beyazlılar kornerden gelen topta Mehmet Topal'ın kafa vuruşunda Mazraoui'nin eline çarpan pozisyonun ardından VAR'ın uyarısıyla penaltı kazandı.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Ajax maçında penaltı kazandı.

Maçın hakemi, Ajax'lı futbolcunun ceza sahası içerisinde topa elle yaptığı müdahale sonrası VAR'a gitti ve penaltı noktasını işaret etti.

İŞTE O POZİSYON:




Görüntüler EXXEN'den alınmıştır...
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