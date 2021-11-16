BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaşlı Miralem Pjanic'e adım attırmamıştı! Kartal Glen Kamara için girişimlere başladı
UEFA Şampiyonlar Ligi ile Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, gözünü transfere çevirdi. Kartal, 26 yaşındaki Glen Kamara'yı takibe aldı. Siyah-beyazlı yönetim, Bosna-Finlandiya mücadelesinde Miralem Pjanic'e adım attırmayan ve oyundan çıkarken ıslıklanmasına neden olan Glen Kamara için girişimlere başladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş yönetimi bir yandan ara transfer çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da sezon sonu için listesini hazırlıyor. Siyah-beyazlılar, öncelikle kiralık olarak forma giyen ve sezon sonunda anlaşmaları bitecek olan oyuncuların boşluğunu doldurmayı hedefliyor. Bu isimlerin başında da Barcelona'ya dönecek Miralem Pjanic geliyor. Beşiktaş teknik heyeti, cumartesi günü oynanan Bosna Hersek-Finlandiya maçında hem Bosnalı yıldız Pjanic'i hem de iki milli takımdaki oyuncuları izleyerek özel notlar tuttu. Sergen Yalçın'ın ekibinin tuttuğu bu notlarda bir oyuncunun ismi ön plana çıktı.
ATİBA'NIN YERİNE DÜŞÜNÜLÜYOR
Fotomaç'ın haberine göre, bu ismin Finlandiya'da forma giyen Glen Kamara olduğu öğrenildi. Pjanic sahayı ıslıklarla terk ederken teknik heyetin gözüne Beşiktaş'ın Bosnalı yıldızını ıslıklatan oyuncu çarptı; Finlandiya'nın siyahi 6/8 numarası 26 yaşındaki Glen Kamara. Pjanic'e adım attırmayan top yaptırmayan oyuncunun, sezon sonunda futbolu bırakması beklenen Atiba'nın yerine alınabilecek en doğru isimlerden birisinin olduğunun üzerinde duruldu. Sierra Leone doğumlu olan Kamara, İskoçya'nın Glasgow Rangers takımında forma giyen, oldukça güçlü bir futbolcu.
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