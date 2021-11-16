16 Kasım 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaşlı Miralem Pjanic'e adım attırmamıştı! Kartal Glen Kamara için girişimlere başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi ile Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, gözünü transfere çevirdi. Kartal, 26 yaşındaki Glen Kamara'yı takibe aldı. Siyah-beyazlı yönetim, Bosna-Finlandiya mücadelesinde Miralem Pjanic'e adım attırmayan ve oyundan çıkarken ıslıklanmasına neden olan Glen Kamara için girişimlere başladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaşlı Miralem Pjanic’e adım attırmamıştı! Kartal Glen Kamara için girişimlere başladı
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 16.11.2021

Beşiktaş yönetimi bir yandan ara transfer çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da sezon sonu için listesini hazırlıyor. Siyah-beyazlılar, öncelikle kiralık olarak forma giyen ve sezon sonunda anlaşmaları bitecek olan oyuncuların boşluğunu doldurmayı hedefliyor. Bu isimlerin başında da Barcelona'ya dönecek Miralem Pjanic geliyor. Beşiktaş teknik heyeti, cumartesi günü oynanan Bosna Hersek-Finlandiya maçında hem Bosnalı yıldız Pjanic'i hem de iki milli takımdaki oyuncuları izleyerek özel notlar tuttu. Sergen Yalçın'ın ekibinin tuttuğu bu notlarda bir oyuncunun ismi ön plana çıktı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaşlı Miralem Pjanic’e adım attırmamıştı! Kartal Glen Kamara için girişimlere başladı

ATİBA'NIN YERİNE DÜŞÜNÜLÜYOR

Fotomaç'ın haberine göre, bu ismin Finlandiya'da forma giyen Glen Kamara olduğu öğrenildi. Pjanic sahayı ıslıklarla terk ederken teknik heyetin gözüne Beşiktaş'ın Bosnalı yıldızını ıslıklatan oyuncu çarptı; Finlandiya'nın siyahi 6/8 numarası 26 yaşındaki Glen Kamara. Pjanic'e adım attırmayan top yaptırmayan oyuncunun, sezon sonunda futbolu bırakması beklenen Atiba'nın yerine alınabilecek en doğru isimlerden birisinin olduğunun üzerinde duruldu. Sierra Leone doğumlu olan Kamara, İskoçya'nın Glasgow Rangers takımında forma giyen, oldukça güçlü bir futbolcu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Batshuayi’den Beşiktaş’a müjdeli haber! Batshuayi’den Beşiktaş’a müjdeli haber!
Karadağ - Türkiye maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Karadağ - Türkiye maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Kartal’dan Talisca ve Aboubakar kararı! Kartal'dan Talisca ve Aboubakar kararı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör