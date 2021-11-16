Siyah-beyazlıların tecrübeli santrforu Michy Batshuayi, Hatayspor maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle bir süredir sahalardan uzaktı. Sporting ve Trabzonspor maçlarında forma giyemeyen Belçikalı futbolcu, tedavisine devam ettiği İngiltere'den güzel haberler gönderdi. Bonservisine sahip olan Chelsea'nin tesislerinde antrenman yapan ve İngiliz ekibinin doktorlarına tedavi olan 28 yaşındaki santrfor, günbegün sağlık bilgilendirmesi için Beşiktaş teknik heyeti ve idarecileriyle iletişim halindeydi. Sabah'ın haberine göre, golcü futbolcu son telefonda müjdeyi verdi.