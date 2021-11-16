BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Michy Batshuayi’den Beşiktaş’a müjdeli haber! "Bomba gibi geliyorum"
Tedavisine İngiltere'de devam eden Michy Batshuayi'den Beşiktaş'a müjdeli haber geldi. Son yapılan görüşmede teknik heyete durumunun iyi olduğunu bildiren Belçikalı santrfor, yarın İstanbul'a geleceğini belirterek, "Alanyaspor maçında sahadaki yerimi alırım" mesajı gönderdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Siyah-beyazlıların tecrübeli santrforu Michy Batshuayi, Hatayspor maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle bir süredir sahalardan uzaktı. Sporting ve Trabzonspor maçlarında forma giyemeyen Belçikalı futbolcu, tedavisine devam ettiği İngiltere'den güzel haberler gönderdi. Bonservisine sahip olan Chelsea'nin tesislerinde antrenman yapan ve İngiliz ekibinin doktorlarına tedavi olan 28 yaşındaki santrfor, günbegün sağlık bilgilendirmesi için Beşiktaş teknik heyeti ve idarecileriyle iletişim halindeydi. Sabah'ın haberine göre, golcü futbolcu son telefonda müjdeyi verdi.
MAÇ PLANLARI ONUN ÜZERİNE YAPILIYOR
Ligde cumartesi günü oynanacak kritik Alanyaspor maçı öncesi teknik direktör Sergen Yalçın'ın da durumuna odaklandığı Batshuayi'nin teknik heyete, "Tedavim tamamlanmak üzere. Burada çalışmalarımı sürdürüyorum. Alanya maçına hazır olacağım, sahada yer alırım" mesajını ilettiği ve yarın İstanbul'da olacağı öğrenildi. Bu mesaj, santrfor bölgesinde sorunlar yaşayan Beşiktaş'ı mutlu ederken maç planlamaları da Batshuayi'ye göre yapılmaya başlandı.
Beşiktaş'ta bu sezon 12 maça çıkan Batshuayi, 4 kez ağları havalandırıp 1 de gol pası verdi.
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