BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş çıkış peşinde! İşte Sergen Yalçın'ın Alanyaspor maçı 11'i
Süper Lig'de oynadığı son 2 maçını kaybeden Beşiktaş, 13. hafta maçında Alanyaspor'a konuk olacak. Ligde son 2 maçını kaybedip zirvenin 10 puan gerisine düşen siyah-beyazlılar, mutlak 3 puan hedefinde. Teknik Direktör Sergen Yalçın zorlu karşılaşmada sahaya süreceği ilk 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı muhtemel 11'i... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Alanyaspor deplasmanından mutlak 3 puanla ayrılıp yeniden yükselişe geçmek isteyen Beşiktaş ayrıca derbiyi fırsat bilip rakipleriyle farkı açmak amacında. Bahçeşehir Okulları Stadyumunda oynanacak karşılaşma 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek.
DIŞ SAHADA HAYAL KIRIKLIĞI
Öte yandan bu sezon deplasmanlarda beklediği sonuçları alamayan siyah-beyazlılar oynadığı son 3 dış saha maçından yenilgiyle ayrıldı. Dış sahada son galibiyetini Antalyaspor'u 3-2 yenerek alan Beşiktaş, daha sonra oynadığı maçlarda Altay'a 2-1, Başakşehir'e 3-2, Hatayspor'a ise 1-0 mağlup oldu. Bu arada Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Michy Batshuayi karşılaşmada görev alamayacak. Stoper Welinton da maça sarı kart ceza sınırında çıkacak. Ligde Rizespor ve Adana Demir karşılaşmalarında sarı kart gören futbolcu, Trabzonspor maçlarında gördüğü kartla sınıra geldi.
CAN'INI ORTAYA KOYACAK
Fotomaç'ın haberine göre, Sergen hoca Alanya maçında ilk 11'de sahaya Can Bozdoğan'ı sürmeye hazırlanıyor. Alanya maçı için ekstra çalışmalar yapan Can'ın da bu müsabakayı ilk 11'deki kalıcı yeri için büyük bir şans olarak gördüğü öğrenildi. Sahaya ilk 11'de çıkması beklenen Can, yakın çevresiyle yaptığı konuşmalarda kendisini gistereceğine inandığını ekledi. Ayrıca yönetim şartların oluşması durumunda Can'ın bonservisini almak için Schalke ile pazarlığa oturacak.
FORVET YA GÜVEN YA KENAN
Bu sezon sakat futbolculardan dolayı bir çok maça eksik çıkan ve Yalçın'ın kafasındaki ideal onbirle çok az sayıda maç yapabilen Beşiktaş'ta, Alanya maçı öncesinde de santrfor Batshuayi'nin yokluğu sıkıntı yaratıyor. Hatay deplasmanında sakatlandıktan sonra İngiltere'ye giderek tedavi olan Belçikalı, İstanbul'a dönüşünde de hasta oldu. Batshuayi Alanya maçında olmayacağı için santrforda Güven ya da Kenan Karaman görev yapacak.
ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Tayfur, Fatih, Umut, Efecan, Emre, Davidson, Babacar.
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Oğuzhan, Pjanic, Larin, Güven (Kenan)
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