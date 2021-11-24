BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde moral peşinde! İşte Sergen Yalçın'ın Ajax maçı muhtemel 11'i
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi 5. hafta karşılaşmasında sahasında Hollanda ekibi Ajax'ı ağırlayacak. Grupta henüz puanla tanışamayan siyah beyazlılar, siftah yapıp moral kazanmak istiyor. İşte Sergen Yalçın'ın muhtemel 11'i... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Siyah-Beyazlı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta mücadelesinde bugün Hollanda temsilcisi Ajax'ı konuk edecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Maçı Bosna Hersek Futbol Federasyonundan Irfan Peljto yönetecek.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde umduğunu bulamayan siyah-beyazlı takım, C Grubu'nda oynadığı 4 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı. Sahasında Borussia Dortmund'a 2-1 yenilen Beşiktaş, deplasmandaki Ajax mücadelesini de 2-0 kaybetti. Beşiktaş, Sporting Lizbon'a ise 4-1 ve 4-0'lık skorlarla boyun eğmişti.
JOSEF DE SOUZA CEZALI
Hiç puanı olmayan ve gruptan çıkma şansını daha önce yitiren Beşiktaş, bugünkü karşılaşmada hem ilk galibiyetini hem de ilk puanlarını almaya çalışacak. Süper Lig'de oynadığı son 3 maçını da kaybederek zirvenin 13 puan gerisinde kalan siyah-beyazlı takım böylece az da olsa teselli bulmak amacında.
C Grubu'ndaki 4 karşılaşmayı da kazanıp 12 puana ulaşan ve gruptan çıkmayı garantileyen Ajax ise lider durumda bulunuyor. Öte yandan Kara Kartalların deplasmanda Sporting Lizbon'a 4-0 mağlup olduğu maçta kırmızı kart gören Josef, cezası nedeniyle bugün forma giyemeyecek.
BUGÜN HEDEF 300. GOL
Kara Kartal, bugün Avrupa kupalarında 300. golünü atmaya çalışacak. Şampiyonlar Ligi serüvenlerinde 87 karşılaşmada toplam 88 gol atan "Kara Kartallar", Kupa Galipleri Kupası'ndaki 20 maçta ise 21 kez fileleri havalandırdı.
ŞU AN EN GOLCÜSÜ LARIN
Beşiktaş'ta geçmiş sezonlarda forma giyen Oktay Derelioğlu attığı 14 golle Avrupa kupalarında siyah-beyazlıların en golcü ismi durumunda bulunuyor. Brezilyalı futbolcu Bobo ile Quaresma 12'şer gol atarken, Cenk Tosun ise 11 golle sıralamada yer aldı. Mevcut kadroda ise Gökhan Töre ile Larin beşer golle takımlarının Avrupa kupalarındaki en golcü isimleri.
BEŞİKTAŞ-AJAX MUHTEMEL 11'LER
BEŞİKTAŞ: ERSİN, ROSİER, VİDA, WELİNTON, RIDVAN, ATİBA, PJANİC, TEİXEİRA, GHEZZAL, N'KOUDOU, LARİN
AJAX: PASVEER, TIMBER, SCHUURS, MAZRAOUI, BLIND, L. MARTINEZ, GRAVENBERCH, TADİC, BERGHULİS, ANTONY, HALLER
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