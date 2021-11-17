BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan motivasyon konuşması!
UEFA Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de istediği skorları alamayan Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın, Alanya maçı öncesi motivasyon konuşmalarını artırdı. Yalçın “10 puan kapanılmayacak fark değil. 3 puanı alın yeniden toparlanalım” dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın da motivasyon konuşmalarına devam etti. Fotomaç'ın haberine göre, başarılı çalıştırıcı, lider Trabzonspor'la açılan farka takılmamalarını istedi. "Lig çok uzun ve 10 puan kapatılmayacak bir fark değil. Yeter ki kazanma hırsınızı yükseltin. Her takımın kayıplar yaşayacağı maçlar olacak" ifadelerini kullanan Sergen Yalçın, "Alanyaspor sınavı bizim için yeniden bir toparlanma maçı olmalı. Kesinlikle kayıp istemiyorum. Biz maçımızı kazanalım, pazar günkü derbiyi rahat şekilde izleyelim" şeklinde konuştu.
Öte yandan gol yeme konusundaki sıkıntıyı çözmek için yardımcılarıyla çözüm arayan siyah beyazlı teknik direktörün anterman sonrası da savunma oyuncularıyla özel görüşme yaptığı ifade edildi. Usta hocanın, Alanya maçında Vida'nın yanına Necip'i koyarak yabancı hakkını orta sahada kullanmak istediği de gelen haberler arasında.
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