23 Kasım 2021, Salı
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"MICHY BATSHUAYI OYNAMAYACAK"
İki maç oynayacağız, çarşamba ve cumartesi. İki maçı da düşüneceğiz. Şampiyonlar Ligi oynuyoruz, hedefimiz olmasa da önemli bir maç. En iyisini yapmak istiyoruz. Bazı oyuncuları var kritik durumda olan. Batshuayi'yi oynatmayacağız. Maç oynayacak fizik gücüne sahip değil. Hafta sonu oynatabiliriz ama yarın belki 15-20 dakika oynayabilir. Milli takımdan yorgun dönenler var. Değerlendireceğiz. Cumartesi günkü maç da bizim için çok önemli. İki maçta 4-5 değişik oyuncu olabilir.
Beşiktaş Ajax maçında Batshuayi oynayacak mı? Sergen Yalçın açıkladı
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nin 5. maçında Ajax ile oynayacağı mücadele öncesi Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Batshuayi'yi Ajax maçında oynatmayacağız. Hafta sonu belki kullanabiliriz ancak sakatlıktan çıktı ve şu an oynayacak durumda değil." dedi. (BJK spor haberleri)
Beşiktaş'ın Ajax ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Sergen Yalçın düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
"MICHY BATSHUAYI OYNAMAYACAK"
İki maç oynayacağız, çarşamba ve cumartesi. İki maçı da düşüneceğiz. Şampiyonlar Ligi oynuyoruz, hedefimiz olmasa da önemli bir maç. En iyisini yapmak istiyoruz. Bazı oyuncuları var kritik durumda olan. Batshuayi'yi oynatmayacağız. Maç oynayacak fizik gücüne sahip değil. Hafta sonu oynatabiliriz ama yarın belki 15-20 dakika oynayabilir. Milli takımdan yorgun dönenler var. Değerlendireceğiz. Cumartesi günkü maç da bizim için çok önemli. İki maçta 4-5 değişik oyuncu olabilir.
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