BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal'dan Ali Kaan Güneren operasyonu!
Beşiktaş transferde hareketli günler geçiriyor. Oğuzhan Özyakup ve Atiba ile sözleşme yenilemeyi düşünmeyen ve bu sebeple özellikle orta saha bölgesine takviye yapmak isteyen siyah beyazlılar, Ankaragücü'nde kendini gösteren Ali Kaan Güneren için harekete geçti. İşte detaylar...
Beşiktaş'ın orta sahasında sezon sonunda ciddi değişiklikler olacak. Sözleşmeleri bitecek Oğuzhan ve Atiba'yla yeni sözleşme yapılması düşünülmüyor, Ljajic'ten de bir an önce kurtulmaya çalışılıyor. Bu yüzden Beşiktaş yönetimi çalışmalara başlandı. Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş'ın gözüne çarpan ilk isim A.Gücü'nde yıldızı her geçen gün parlayan Ali Kaan Güneren oldu. 21 yaşındaki genç oyuncunun oyununun iki yönünü birden oynayabilmesi Gürsoy Yalçın'ın dikkatini çekti. Sergen Yalçın da izlediği maçlarda Ali Kaan'ın performansından memnun kaldı. Gelecek sezon 7+4'e hazırlık olarak Ali Kaan'ın transferi konusunda çalışma yapılması kararı verildi.
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