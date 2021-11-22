Beşiktaş’tan o iddialara yanıt geldi!

Beşiktaş'ın Alanyaspor'a 2-0 mağlup olduğu maçın ardından yazılı ve görsel basında çıkan haberlere siyah-beyazlılar resmi sitesinden yanıt verdi. İşte o açıklama... (BJK spor haberleri)

Futbol A Takımımızın Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynadığı Spor Toto Süper Lig müsabakasının ardından gerek yazılı ve görsel basında gerekse sosyal medyada, Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi'nin Futbol A Takımımızla ilgili olarak ifadeleri şeklinde yayımlanan birçok haberin gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur.

Camiamızdan ve taraftarlarımızdan, kurumsal iletişim araçlarımızdan bir açıklama yapılmadıkça, bu ve benzeri sözde haberlere itibar etmemelerini önemle rica eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

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