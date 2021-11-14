BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: İtalyan basınından flaş iddia! Beşiktaş ve Luuk de Jong...
Yaz transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren Beşiktaş, devre arasında da bu operasyonu sürdürüp sezon sonunu şampiyon tamamlamak istiyor. Siyah-beyazlılar hücum hattını güçlendirmek isterken, Luuk de Jong ismi ön plana çıkmıştı. İtalyan basını, Hollandalı futbolcu için flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon beklenen performansın uzağında kalan Beşiktaş, devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sıklaştırdı. Siyah-beyazlıların öncelikli hedefi forvet mevkisine takviye yapmak...
Beşiktaş'ın golcü transferinde listesine aldığı isim kulübün daha önce de gündemine gelen Luuk de Jong oldu. Ancak Fotomaç'ın İtalyan basınından derlediği habere göre; Luuk de Jong'un devre arasında Sevilla'ya döneceği iddia edildi.
Haberde Sevilla santrforları, Munir El Haddadi ve Youssef En-Nesyri'nin Afrika Kupası'na gidecek olmalarından dolayı Sevilla'nın Hollandalı golcüyü geri alacağı belirtildi.
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