14 Kasım 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: İtalyan basınından flaş iddia! Beşiktaş ve Luuk de Jong...

Yaz transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren Beşiktaş, devre arasında da bu operasyonu sürdürüp sezon sonunu şampiyon tamamlamak istiyor. Siyah-beyazlılar hücum hattını güçlendirmek isterken, Luuk de Jong ismi ön plana çıkmıştı. İtalyan basını, Hollandalı futbolcu için flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: İtalyan basınından flaş iddia! Beşiktaş ve Luuk de Jong...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 14.11.2021

Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon beklenen performansın uzağında kalan Beşiktaş, devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sıklaştırdı. Siyah-beyazlıların öncelikli hedefi forvet mevkisine takviye yapmak...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: İtalyan basınından flaş iddia! Beşiktaş ve Luuk de Jong...

Beşiktaş'ın golcü transferinde listesine aldığı isim kulübün daha önce de gündemine gelen Luuk de Jong oldu. Ancak Fotomaç'ın İtalyan basınından derlediği habere göre; Luuk de Jong'un devre arasında Sevilla'ya döneceği iddia edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: İtalyan basınından flaş iddia! Beşiktaş ve Luuk de Jong...

Haberde Sevilla santrforları, Munir El Haddadi ve Youssef En-Nesyri'nin Afrika Kupası'na gidecek olmalarından dolayı Sevilla'nın Hollandalı golcüyü geri alacağı belirtildi.

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