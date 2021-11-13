BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Yönetimden flaş N'Sakala kararı! Takımdan ayrılacak mı?
Beşiktaş'ın 31 yaşındaki sağ beki Fabrice N'Sakala'nın geleceği merak konusu. Siyah beyazlı kulüpte yönetim beklentilerin altında kalan ve sosyal medya paylaşımlarıyla tepki çeken deneyimli oyuncu hakkında flaş bir karar aldı. Yönetim'in Demokratik Kongolu oyuncuyu kadro dışı bırakacağı iddia edildi. İşte detaylar...
Yönetim, kadro dışında kalan oyuncular Lens, Douglas, Ljajic ile sakatlıkları sebebiyle ligin ilk yarısını kaçıran Hasic ile Atakan Üner'i de teklif gelmesi halinde göndermeye sıcak bakıyor.
N'SAKALA TEPKİ ÇEKTİ!
Sezon başından bu yana beklentilerin altında kalan N'Sakala, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla tepki çekmişti. TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş yönetiminin, disiplinsiz tavırları bulunan Demokratik Kongolu oyuncuyu kadro dışı bırakacağı öğrenildi.
Milli takım kampında bulunan 31 yaşındaki oyuncuya, İstanbul'a geldiğinde kararın tebliğ edilmesi planlanıyor. N'Sakala'ya, devre arasında teklif gelmesi durumunda da değerlendirilecek.
Sezon sonunda birçok futbolcusunun sözleşmesi sona erecek Beşiktaş'ta devre arasında takımdan ayrılacak isimler olabilir. Yönetim, teklif gelmesi durumunda kadroda düşünülmeyen oyuncuların ayrılmasına onay verecek.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Domagoj Vida ve Cyle Larin ile sözleşme uzatmak isteyen siyah beyazlılar, devre arasına kadar bu isimlerin temsilcileriyle görüşecek. İki oyuncunun da takımda kalması bekleniyor.
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