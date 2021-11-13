BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Yönetimden flaş N’Sakala kararı! Takımdan ayrılacak mı?

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Domagoj Vida ve Cyle Larin ile sözleşme uzatmak isteyen siyah beyazlılar, devre arasına kadar bu isimlerin temsilcileriyle görüşecek. İki oyuncunun da takımda kalması bekleniyor.

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