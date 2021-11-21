SPOR HABERİ - Ahmet Çakar'dan Alper Ulusoy'a eleştiri! "Net penaltıyı vermedi"
Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor ile kozlarını paylaştı. Maçta gülen taraf 2-0'lık skorla ev sahibi takım oldu. Müsabakanın ardından Sabah Gazetesi'nin usta yazarı Ahmet Çakar karşılaşmayı değerlendirirken, mücadelenin hakemi Alper Ulusoy'a eleştirilerde bulundu. Çakar, Ulusoy'a yönelik "Oldum olası beğenmem. Asla büyük maçların hakemi değil. Alanyaspor'un golde iptal kararı doğru zira top Vida'dan Emre Akbaba'ya gelse de top Vida'ya vurulduğunda Efecan ofsayt ve oyuna müdahalesi var. Ama ikinci yarı Alanya'nın bariz bir penaltısını vermedi." ifadelerini kullandı. |Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Kenan Karaman'a bu kadar tahammül niye? Bire bir de Welinton ne kadar zayıf bir stoper olduğunu gösteriyor. Takım hem fizik hem mental olarak çökmüş durumda. Babacar'ın golü perdeyi açtı. Ondan sonra top Beşiktaş'taymış gibi görünse de pas yapsalar da Alanya topu kaptığı gibi rahatlıkla rakip kaleye gitti.
Devre biterken de ikinci golü buldu ama ofsayt diye iptal edildi. İkinci yarı yine aynı nakarat. Beşiktaş alıyor, veriyor, tempo düşük, top kapamıyor, çıkarken kaptırıyor ve futbol olarak da ortaya skandal bir tablo koyuyor. İşte bunlardan biri. Milli sol bek Umut, 80 metre ötede komik bir şekilde topu rakibe bırakıyor. Daha doğrusu ayağı kayıyor.
Uzun topta Welinton'un müdahalesini ancak amatör futbolcu da görürsünüz. Maç orada zaten 2-0 olup bitiyor. Sergen devam eder, etmez bilmiyorum ama bu Beşiktaş böyle devam edemez. Alper Ulusoy'u oldum olası beğenmem. Asla büyük maçların hakemi değil.
Alanyaspor'un golde iptal kararı doğru zira top Vida'dan Emre Akbaba'ya gelse de top Vida'ya vurulduğunda Efecan ofsayt ve oyuna müdahalesi var. Ama ikinci yarı Alanya'nın bariz bir penaltısını vermedi.
Welinton sırtından açık net bir şekilde rakibini itiyor. Bundan hafifini Trabzon'da Fenerbahçeli Kim yaptı. Oyundan atıldı, tartışmalar bitmedi.
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