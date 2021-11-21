SPOR HABERİ - Ahmet Çakar'dan Alper Ulusoy'a eleştiri! "Net penaltıyı vermedi"

Kenan Karaman'a bu kadar tahammül niye? Bire bir de Welinton ne kadar zayıf bir stoper olduğunu gösteriyor. Takım hem fizik hem mental olarak çökmüş durumda. Babacar'ın golü perdeyi açtı. Ondan sonra top Beşiktaş'taymış gibi görünse de pas yapsalar da Alanya topu kaptığı gibi rahatlıkla rakip kaleye gitti.