Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi Sergen Yalçın görüşmesi sonuçlandı! İşte karar...

Kritik Ahmet Nur Çebi-Sergen Yalçın görüşmesi Başkan Çebi’nin Altunizade’de bulunan ofisinde gerçekleşti. A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin haberine göre Sergen Yalçın görevine devam edecek.

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, sahasında Giresunspor'a 4-0 mağlup olurken siyah beyazlılarda önemli gelişmeler yaşandı.



Bugün Ahmet Nur Çebi ile Sergen Yalçın bir görüşme gerçekleştirdi. Teknik direktör Sergen Yalçın ve Başkan Ahmet Nur Çebi takımdaki kötü gidişi değerlendirmek üzere Başkan Çebi'nin ofisinde bir araya geldi.



İkilinin zirvesinden birlikte yola devam kararı alındı.



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