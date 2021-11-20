BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Nur Çebi esti gürledi! "Gel buraya kardeşim"
Beşiktaş'ta gerçekleşen divan kurulu toplantısında başkan Ahmet Nur Çebii eski başkan Fikret Orman'ın ardından açıklamalarda bulundu. Çebi, "Sosyal medyada sürekli bizi suçlayan bir başkan adayı var. Buraya gelmiyor. Kardeşim ben sana nasıl cevap vereceğim? Ben Twitter çocuğu değilim. Gel buraya. Benim hiç kimseden korkum yok. Hata yapıyorsak bedelini ödeyeceğim. Genel Kurul, 'paralar nerede?' diye sordu. Ben o şartlarda sizi nasıl ibra edebilirim? Fikret Bey maalesef değişmemiş. Bundan vazgeçmesini diliyorum." dedi. (BJK spor haberleri)
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu
İŞTE O SÖZLER:
Fikret Orman'ın buraya gelmesini takdir ediyorum. Kendisine teşekkür ediyorum. Ne konuşacaksak burada konuşalım. Fikret Orman'ın konuşması esasında beni mutlu etti. Birlik ve beraberlik çok önemli. Önemli olan kazandırdıklarımız, doğru söylemediği şeylere cevap vermek istiyorum. "Kredi çok zor şartlarda alındı. Bir buçuk sene boyunca bu kredi bize kullandırılmadı. Ben kardeşimin adına ipotek yaptırım o krediyi kullandık. Konuşacak çok konu var. Mali ve idari genel kurulu tarihlerimiz açıklandı. O tarihte bütün genel kurul üyelerimizi oraya bekliyoruz. Ben orada olacağım. Çıkan raporun ilgilendirdiği kişilerin de orada olacağından şüphem yok. Sosyal medyada sürekli bizi suçlayan bir başkan adayı var. Buraya gelmiyor. Kardeşim ben sana nasıl cevap vereceğim? Ben Twitter çocuğu değilim. Gel buraya. Benim hiç kimseden korkum yok. Hata yapıyorsak bedelini ödeyeceğim. Genel Kurul, 'paralar nerede?' diye sordu. Ben o şartlarda sizi nasıl ibra edebilirim? Fikret Bey maalesef değişmemiş. Bundan vazgeçmesini diliyorum.
"HERKES HESABINI VERECEK"
"Bazı doğru söylemediği şeylere cevap vermek zorunda hissediyorum. TL'ye döndüm diyor, 50 milyon dolar dönerken, dönmeyen 34 milyon euro. "
"Bundan sonra herkes hesabını verecek. Eğer bu koltuklarda oturuyorsak hata yapmayacağız, yaptıysak da hesabını vereceğiz."
"ŞOV PEŞİNDE DEĞİLİM"
"Bugün çok şükür kulübümüzün kimseye borcu yok. Davalar var, hiçbir çalışanımıza 1 kuruş borcumuz yok. Ben şov peşinde değilim. Benim için önemli olan Beşiktaş'ın haksızlığa uğramaması. Bizim için tek bir şey var, konu Beşiktaş'tır. Beşiktaş, benim için çok kutsaldır. Beşiktaş'ı gelin hep birlikte uçuralım."
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