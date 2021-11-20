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BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fikret Orman'a şok çıkış! "Kaçıp gitme buraya gel"

Fikret Orman’a şok çıkış! Nereye kaçıyorsun?
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 20.11.2021 Giriş Tarihi: 20.11.2021

Beşiktaş Divan Kurulu'nda Fikret Orman, konuşmasını tamamladıktan sonra salondan ayrılınca gerginlik yaşandı. Divan üyeleri: "Yok öyle başkan! Kaçıp gitme. Oturup dinleyeceksin bizi. Gel buraya gel." ifadelerinde bulundu. (BJK spor haberleri)

Eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Beşiktaş'ın 2021 yılı 3. olağan Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Beşiktaş Divan Kurulu'nda eski başkan Fikret Orman, konuşmasını tamamladıktan sonra salondan ayrılınca gerginlik yaşandı.

Divan üyeleri, "Yok öyle başkan! Kaçıp gitme. Oturup dinleyeceksin bizi" sözlerine yer verdi.
Fikret Orman'dan Ghezzal göndermesi! haberin devamı

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