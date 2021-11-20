BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fikret Orman'a şok çıkış! "Kaçıp gitme buraya gel"

Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı'nda eski kulüp başkanı Fikret Orman açıklamalarda bulundu. Orman, "Hangi menajere ödeme yaptırmışım? Ljajic ilk sene iyi oynadı. Biz de bonservisini aldık. Ghezzal geçen seneki gibi oynuyor mu? Hayır. Şimdi yönetim yanlış mı yapmış oldu?" dedi. (BJK spor haberleri)