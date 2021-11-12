BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal’ın Talisca planı ortaya çıktı! Transferde 2 kriter...

FATİH DOĞAN'DAN TALISCA YORUMU: 'HAYIR' DENMEYECEK BİR İSİM

Beşiktaş'ın Talisca'ya ihtiyacı var mı? Bu transferin gerçekleşme ihtimali nedir?

Anderson Talisca gittiğinden beri sürekli Beşiktaş ile ilgili paylaşımlar yaptı. Gönül bağını ve sosyal medya bağlantısını koparmadı. Şu bir gerçek ki Beşiktaş taraftarıyla etkileşimden de kopamadı. Talisca'nın Beşiktaş'a kattıklarını hatırladığımızda ona "Hayır" diyecek bir futbol otoritesi tanımıyorum. Beşiktaş'a da güç katar. Ama ne istediği, ne alacağı önemli. Ne Beşiktaş, Talisca dönemindeki maaşları ödeyen Beşikta�� ne de Talisca; Beşiktaş döneminde aldığı paralara oynamayı kabul edebilecek bir Talisca... Transferi zor ama makul şartlarda olursa da 'Hayır' denmeyecek bir isim. Varlığı ile hücumda Batshuayi ve Alex Teixeira ile istediği efekti yapamayan Beşiktaş'ta çilingir görevine soyunur. Ceza sahası dışından atacağı gollerle de Beşiktaş'ın bu konudaki açmazına son verebilir.

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ