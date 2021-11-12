12 Kasım 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'ın Talisca planı ortaya çıktı! Transferde 2 kriter...

Sezon başında yaptığı yıldız transferleriyle adından söz ettiren Beşiktaş, buna karşın sahada istediği sonuçları alamadı. Siyah-beyazlılar devre arasında takımı güçlendirerek şampiyon olmak istiyor. Siyah-beyazlılar kulübü Al-Nassr ile sorunlar yaşayan eski futbolcusu Anderson Talisca için stratejisini belirledi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal’ın Talisca planı ortaya çıktı! Transferde 2 kriter...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 12.11.2021

Daha önce Beşiktaş'ta iki sezon forma giyen ve 2016-17 şampiyonluğunda performansıyla büyük pay sahibi olan Anderson Talisca'nın ismi yine siyah-beyazlı takımla anılıyor. 27 yaşındaki orta sahanın, problem yaşadığı Arabistan Kulübü Al Nassr'dan ocak ayında ayrılması bekleniyor. Ancak Beşiktaş'ın, eski yıldızı için şu an için girişimi ve tasarrufu bulunmuyor. Sabah'ın haberine göre; Yönetimin, Brezilyalı yıldızı boşa çıkması halinde değerlendirmeye alacağı belirtildi. Talisca'nın sözleşmesini feshetmesi halinde iki kriter ön plana çıkacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal’ın Talisca planı ortaya çıktı! Transferde 2 kriter...

YÖNETİM VINCENT ABOUBAKAR'A SICAK BAKMIYOR

Bunlardan birincisi teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibinin transferine onay vermesi. İkincisi ve en önemlisi de Anderson Talisca'nın maaşında çok büyük bir indirime gitmesi. Al Nassr'dan yılda 8 milyon Euro garanti ücret alan sambacının bu paranın üçte ikisi kadar düşük bir rakamı kabul etmesi gerekiyor. Siyah-beyazlı camiada Vincent Aboubakar ismi de konuşuluyor. Ancak Kamerunlu forvetle ilgili yönetim içerisinde olumsuz düşünceler var. Takımdan gidiş şekli hoş karşılanmayan tecrübeli santrforun dönüşü zor gözüküyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal’ın Talisca planı ortaya çıktı! Transferde 2 kriter...

FATİH DOĞAN'DAN TALISCA YORUMU: 'HAYIR' DENMEYECEK BİR İSİM

Beşiktaş'ın Talisca'ya ihtiyacı var mı? Bu transferin gerçekleşme ihtimali nedir?

Anderson Talisca gittiğinden beri sürekli Beşiktaş ile ilgili paylaşımlar yaptı. Gönül bağını ve sosyal medya bağlantısını koparmadı. Şu bir gerçek ki Beşiktaş taraftarıyla etkileşimden de kopamadı. Talisca'nın Beşiktaş'a kattıklarını hatırladığımızda ona "Hayır" diyecek bir futbol otoritesi tanımıyorum. Beşiktaş'a da güç katar. Ama ne istediği, ne alacağı önemli. Ne Beşiktaş, Talisca dönemindeki maaşları ödeyen Beşikta�� ne de Talisca; Beşiktaş döneminde aldığı paralara oynamayı kabul edebilecek bir Talisca... Transferi zor ama makul şartlarda olursa da 'Hayır' denmeyecek bir isim. Varlığı ile hücumda Batshuayi ve Alex Teixeira ile istediği efekti yapamayan Beşiktaş'ta çilingir görevine soyunur. Ceza sahası dışından atacağı gollerle de Beşiktaş'ın bu konudaki açmazına son verebilir.

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