Alanyaspor 2-0 Beşiktaş (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, Alanyaspor'a konuk oldu. Siyah beyazlılar, zorlu mücadeleden 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Ev sahibi Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri Khouma Babacar ve Famara Diédhiou attı. Kartal, bu sonuçla ligde üst üste 3. yenilgisini almış oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'de heyecan oynanan maçlarla devam etti. Ligin 13. haftasında Alanyaspor sahasında Beşiktaş'la karşı karşıya geldi.

Siyah beyazlılar maça, Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Umut, Josef, Atiba, Pjanic, Ghezzal, Kenan ve Larin ilk 11'iyle başladı.

Ev sahibi ekip ise, Serkan, Juanfran, Fatih, Awaziem, Mevlja, Umut, Tayfur, Efecan, Emre, Davidson ve Babacar 11'iyle sahada yer aldı.

Mücadeleye hızlı başlayan Beşiktaş, Atiba ile net bir pozisyondan yararlanamadı.

10. dakikadan sonra maçta dengeyi sağlayan Alanyaspor, 14. dakikada Khouma Babacar ile 1-0 öne geçti.

Akdeniz temsilcisi, ilk yarının bitmesine sayılı dakikalar kala Emre Akbaba ile farkı 2'ye çıkarsa da gol VAR'dan ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İkinci yarıda maçın bitmesine sayılı saniyeler kala 90+4'te Alanyaspor, Famara Diédhiou ile skoru 2-0 yaptı.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanından 2-0 mağlup ayrıldı.

Kartal, bu skorla Hatayspor ve Trabzonspor maçlarının ardından üst üste 3. yenilgisini almış oldu.

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