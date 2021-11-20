Alanyaspor - Beşiktaş maçı ilk 11'ler belli oldu!

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlılar bu maçı kazanarak derbi haftasında kritik bir 3 puan almak istiyor. Öte yandan ligin flaş ekiplerinden Alanyaspor ise evinde seyircisini memnun etmenin peşinde. Heyecan dolu Alanyaspor - Beşiktaş maçı öncesinde ilk 11'ler belli oldu. İşte detaylar...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 13. haftasında Alanyaspor sahasında Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Fatih, Awaziem, Mevlja, Umut, Tayfur, Efecan, Emre, Davidson, Babacar.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Umut, Josef, Atiba, Pjanic, Ghezzal, Kenan, Larin.

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 19:00'da başlayacak olan Alanyaspor - Beşiktaş maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM?

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak ve Alper Ulusoy tarafından yönetilecek. Ulusoy'un yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Volkan Ahmet Narinç yapacak. Mert Güzenge ise dördüncü hakem olacak.

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