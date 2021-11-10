10 Kasım 2021, Çarşamba

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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı hazırlıkları

Beşiktaş’ta Alanyaspor maçı hazırlıkları
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.11.2021

Son dakika Beşiktaş haberleri: Milli aranın ardından Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor deplasmanına konuk olacak Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda milli takımlara giden futbolcular yer almadı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalarla devam eden antrenman, yarım sahada yapılan taktik maçı sonrası gerçekleştirilen şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar; perşembe hazırlık maçında Kuzey Makedonya 1'inci Lig ekiplerinden FK Shkupi ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.

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