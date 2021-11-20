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BEŞİKTAŞ

Alanyaspor - Beşiktaş maçı | CANLI (Alanyaspor-Beşiktaş maçı canlı anlatım)

Alanyaspor - Beşiktaş | CANLI
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 20.11.2021 Giriş Tarihi: 20.11.2021

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Siyah beyazlılar bu maçı kazanarak derbi haftasında kritik bir 3 puan almak istiyor. Öte yandan ligin flaş ekiplerinden Alanyaspor ise evinde seyircisini önünde galibiyet peşinde. Zorlu müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 13. haftasında Alanyaspor sahasında Beşiktaş'la karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Fatih, Awaziem, Mevlja, Umut, Tayfur, Efecan, Emre, Davidson, Babacar.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Umut, Josef, Atiba, Pjanic, Ghezzal, Kenan, Larin.

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 19:00'da başlayan Alanyaspor - Beşiktaş maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM?

Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan mücadeleyi Alper Ulusoy yönetiyor. Ulusoy'un yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Volkan Ahmet Narinç yapıyor. Mert Güzenge ise maçın dördüncü hakemi.

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