19 Kasım 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı!

Kartal’ın kamp kadrosu açıklandı! Kadroda 4 eksik var...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 19.11.2021 Giriş Tarihi: 19.11.2021

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak. Siyah-beyazlıların kamp kadrosu açıklandı. Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı kafilesinde Michy Batshuayi, Fabrice N'Sakala, Salih Uçan ve Gökhan Töre yer almadı. (BJK spor haberleri)

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmanına konuk olacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklama, Michy Batshuayi, Fabrice N'Sakala, Salih Uçan, Gökhan Töre açıklanan kafilede yer almadı.


İşte Beşiktaş'ın kadrosu:
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