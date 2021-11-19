BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'tan Fabrice N'Sakala'ya flaş sözler! "Tesislere gelme"

Fotomaç'ın haberine göre, Trabzonspor maçından sonra sosyal medyadan yaptığı beğenilerle tepki çeken ve kadro dışı bırakılması kararlaştırılan tecrübeli futbolcudan, kafasını dinlemesi ve tesislere gelmemesi istendi. Beşiktaş, N'Sakala'nın kadro dışı bırakıldığını, Alanyaspor maçının ardından resmi olarak açıklayacak.

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