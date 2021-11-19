BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'tan Fabrice N'Sakala'ya flaş sözler! "Tesislere gelme"
Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala şoku yaşanıyor. Siyah beyazlıların, Süper Lig'de oynadığı Trabzonspor maçı sonrası sosyal medya beğenileri ile tartışma konusu olan N'Sakala ile ipler kopma noktasına geldi. Bununla beraber Demokratik Kongolu oyuncunuya "Tesislere gelme" denildiği kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'a son idmana katılmayan Fabrice N'Sakala ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş'ta sezon başında sol bek hattına Umut Meraş'ın transfer edilmesi sonrasında Rıdvan Yılmaz'la birlikte forma rekabetine girdiği isim sayısı artan N'Sakala, son yapılan idmanda yer almamıştı.
Fotomaç'ın haberine göre, Trabzonspor maçından sonra sosyal medyadan yaptığı beğenilerle tepki çeken ve kadro dışı bırakılması kararlaştırılan tecrübeli futbolcudan, kafasını dinlemesi ve tesislere gelmemesi istendi. Beşiktaş, N'Sakala'nın kadro dışı bırakıldığını, Alanyaspor maçının ardından resmi olarak açıklayacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...