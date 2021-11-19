19 Kasım 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'tan Fabrice N'Sakala'ya flaş sözler! "Tesislere gelme"

Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala şoku yaşanıyor. Siyah beyazlıların, Süper Lig'de oynadığı Trabzonspor maçı sonrası sosyal medya beğenileri ile tartışma konusu olan N'Sakala ile ipler kopma noktasına geldi. Bununla beraber Demokratik Kongolu oyuncunuya "Tesislere gelme" denildiği kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’tan Fabrice N’Sakala’ya flaş sözler! Tesislere gelme
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 19.11.2021

Beşiktaş'a son idmana katılmayan Fabrice N'Sakala ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş'ta sezon başında sol bek hattına Umut Meraş'ın transfer edilmesi sonrasında Rıdvan Yılmaz'la birlikte forma rekabetine girdiği isim sayısı artan N'Sakala, son yapılan idmanda yer almamıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’tan Fabrice N’Sakala’ya flaş sözler! Tesislere gelme

Fotomaç'ın haberine göre, Trabzonspor maçından sonra sosyal medyadan yaptığı beğenilerle tepki çeken ve kadro dışı bırakılması kararlaştırılan tecrübeli futbolcudan, kafasını dinlemesi ve tesislere gelmemesi istendi. Beşiktaş, N'Sakala'nın kadro dışı bırakıldığını, Alanyaspor maçının ardından resmi olarak açıklayacak.

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