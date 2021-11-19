BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın'dan Alanyaspor maçı öncesi uyarı! "Kotamızı doldurduk"
Beşiktaş,Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Zorlu mücadele öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takıma uyarılarda bulundu.Tecrübeli çalıştırıcı oyuncularına, "Son iki karşılaşmamızı kaybettik, bu sayı asla üç maça çıkmamalı. Aksi bir durumda hem zirveden koparız, hem de takımda kopmalar olur. Puan kaybı kotamızı doldurduk" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Cuma günü oynanacak Alanyaspor maçı öncesinde takıma yaptığı konuşmada sert ifadelerle uyarılarda bulundu. Fotomaç'ın haberine göre, başarılı çalıştırıcı, Süper Lig'de son oynadıkları iki maçta Hatayspor ve Trabzonspor'a mağlup olduklarını belirterek, "Şampiyonluk yarışında çok kritik puan kayıpları yaşadık. Bu nedenle üst üste üçüncü mağlubiyeti aklıma bile getirmek istemiyorum. Böyle bir durumda hem zirve yarışından koparız, hem de takımda kopmalar olur. Herkes ayağını denk alsın ve ona göre mücedele etsin" dedi.
KOTAMIZI ŞİMDİDEN DOLDURDUK
Sergen Yalçın şöyle devam etti: "Rakibimiz 8 maçlık namağlup serisinin ardından son maçında kaybetti. Alanyaspor sınavı bizim için yeniden bir toparlanma mücadelesi olmalı. Lig çok uzun bir maraton ve 10 puan kapatılmayacak bir fark değil. Yeter ki kazanma hırsınızı yükseltin. Her takımın kayıplar yaşayacağı karşılaşmalar olacak elbette. Biz ilk 12 maçta 4 yenilgi alarak bu kotamızı şimdiden doldurduk. Cumartesi günü deplasmandan alacağımız üç puan bize hem moral olacak, hem fark açılmayacak hem de pazar günkü derbiyi daha rahat izleyeceğiz.
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