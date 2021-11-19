BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın'dan Alanyaspor maçı öncesi uyarı! "Kotamızı doldurduk"

KOTAMIZI ŞİMDİDEN DOLDURDUK



Sergen Yalçın şöyle devam etti: "Rakibimiz 8 maçlık namağlup serisinin ardından son maçında kaybetti. Alanyaspor sınavı bizim için yeniden bir toparlanma mücadelesi olmalı. Lig çok uzun bir maraton ve 10 puan kapatılmayacak bir fark değil. Yeter ki kazanma hırsınızı yükseltin. Her takımın kayıplar yaşayacağı karşılaşmalar olacak elbette. Biz ilk 12 maçta 4 yenilgi alarak bu kotamızı şimdiden doldurduk. Cumartesi günü deplasmandan alacağımız üç puan bize hem moral olacak, hem fark açılmayacak hem de pazar günkü derbiyi daha rahat izleyeceğiz.

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