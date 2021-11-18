18 Kasım 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hırvat basınından flaş Domagoj Vida iddiası!

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde grubunun son maçında Rusya'yı 1-0'lık skorla deviren Hırvatistan, liderlik koltuğuna oturdu ve Dünya Kupası'na direkt katılma hakkı elde etti. Hırvat basını, Beşiktaş'ın yıldız stoperi Domagoj Vida için ise flaş bir iddiada bulundu. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hırvat basınından flaş Domagoj Vida iddiası!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 Giriş Tarihi: 18.11.2021

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri son maçında Hırvatistan sahasında Rusya'yı 2-1'lık skorla devirmiş ve 2022 Katar vizesini kapmıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hırvat basınından flaş Domagoj Vida iddiası!

Son dünya şampiyonu finalisti, yeniden Dünya Kupası'nda başarı yakalamayı planlıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hırvat basınından flaş Domagoj Vida iddiası!

DALIC'TEN VIDA KARARI

Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Domagoj Vida'yla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hırvat basınından flaş Domagoj Vida iddiası!

Hırvat basını, Domagoj Vida'nın Dalic tarafından Katar'a götürülme ihtimalinin zayıf olduğunu, yıldız savunmacının ikinci plana düştüğünü iddia etti. Vida Dünya Kupası'nı göremeyebilir.

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