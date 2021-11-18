BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hırvat basınından flaş Domagoj Vida iddiası!

Hırvat basını, Domagoj Vida'nın Dalic tarafından Katar'a götürülme ihtimalinin zayıf olduğunu, yıldız savunmacının ikinci plana düştüğünü iddia etti. Vida Dünya Kupası'nı göremeyebilir.

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